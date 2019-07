Schutz für ein Stück Natur

Eingebettet zwischen zwei Turnierplätzen, die vom benachbarten Reit- und Fahrverein für ihre Fahrturniere genutzt werden, liegt der Garten von Barbara und Günter Machauer, in dem sie in vielen Jahren ein kleines Paradies für viele Arten bedrohter Bienenvölker und Insekten erschaffen haben.

Paradies am Rand der Weinstadt

In den alten Obstbäumen hängen Nistkästen, die Stare für ihr Gelege und die Aufzucht ihres Nachwuchs entdeckt haben. Manche versuchen vergebens, ihren Speiseplan mit den Insekten, die in den benachbarten Insektenhotels wohnen, zu bereichern. Sie scheitern aber an den Drahtverhängen, die die „Hotels“ vor den hungrigen Vögeln schützen.

In diesem rund vier Ar großen Grundstück gibt es zudem noch jede Menge Obst und Gemüse: Besonders stolz ist Günter Machauer auf seine Tomaten, die er selbst zieht und die bereits die ersten roten Früchte tragen.

Das kleine Paradies am Rand von Schriesheim ist derzeit in Gefahr. Denn es muss sich verteidigen gegen die „feindliche Übernahme“ des benachbarten Reit- und Fahrvereins, der seine Fühler nach dem Garten ausstreckt.

Dagegen will die Fraktion der Grünen (GL) im Gemeinderat angehen. Nach der Sommerpause soll ein Antrag im Rat eingebracht werden mit dem Ziel, die Kündigung des Pachtvertrags aufzuheben und dem Ehepaar einen neuen Pachtvertrag auszustellen.

Vor rund 44 Jahren schlossen die Eltern von Günter Machauer mit der Stadt einen Pachtvertrag über die Nutzung eines Gartens, der zuerst im Bereich des heutigen DRK-Heims lag. Nach dem Tod des Vaters ging der Pachtvertrag auf die Mutter über, und schließlich die Familie des Sohnes die Gartenanlage übernahm, wurde das von der Stadt gebilligt.

Doch jetzt erhebt der Reit- und Fahrverein Anspruch auf das Gelände und bezieht sich auf ein Versprechen, das einst der damalige Bürgermeister Peter Riehl gab: Nach dem Ableben des Pächters, so wurde es damals formuliert, sollte das Grundstück an den Verein fallen. Die Stadt kündigte zum 31. Dezember dieses Jahres.

Sandplatz statt Grün

GL-Fraktionsvorsitzender Christian Wolf, der gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen den Garten besichtigte, nannte ihn ein Stück ökologisches Kleinod von hohem Wert für den Erhalt von Insekten.

„Es kann nicht sein“, betonte Wolf, „dass Schriesheim sich bienenfreundliche Stadt nennt und dann in diesem einmaligen Garten einen Sandplatz zulässt.“

Mittlerweile haben Machauers ein Gutachten des Naturschutzbunds Heidelberg eingeholt, das den ökologischen Nutzen sowie die Vielfalt der zu schützenden Tierwelt bescheinigt und die Räumung einen „dramatischen Verlust der Biodiversität“ nennt. Ob das Fleckchen Natur erhalten bleibt, dürfte mit dem Antrag in den Händen der Gemeinderäte liegen. greg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019