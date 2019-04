Schwierigste Baustelle liegt in Altenbach

Insgesamt rund 1,9 Millionen Euro werden dieser Tage an drei Stellen in Schriesheim verbaut – Bürgermeister Hansjörg Höfer nahm den „MM“ jetzt mit zu einer Fahrt an die Orte des Geschehens.

Los geht die Tour an prominenter Stelle, dem „Platz Nord“ auf dem früheren OEG-Gelände. Während der 1,1 Millionen Euro teure „Platz Süd“ längst fertig ist, wurde es still um „Nord“, bevor die Verwaltung im vergangenen Jahr ankündigte, dass hier Mitte Oktober 2018 die Bauarbeiten beginnen würden. Präsentiert wurde damals eine Planung für eine Unterführung mit terrassenförmig abgestufter Wand, daneben sollte ein kleiner Spielplatz mit „Wipptieren“ die Kinder erfreuen.

Erst jetzt ist die Fläche, die am 15. April fertig sein sollte, eingezäunt; ein Bagger fräst sich durchs Erdreich, daneben ist der Untergrund vorbereitet für die Platten, weiter hinten liegen sie bereits. Beton, darauf geometrisch wirkende Sitzbänke aus Stein. Kein Holz, nichts Empfindliches, wie Höfer erläutert: „Denn der Vandalismus hat in der letzten Zeit stark um sich gegriffen.“

Platzgestaltung mit viel Grün

Planer Rainer Gehrig von der MVV regioplan zeigt auf die knapp zwei Meter hohe Hainbuchenhecke: „Sie gibt eine grüne Raumkulisse.“ Die zudem Lärm abhalten kann. „Hier fahren täglich 15 000 Fahrzeuge und die OEG durch“, sagt Höfer und deutet auf die B3: „Es ist eine lärmreiche Ecke.“ 55 Meter Hecke umgeben den Platz, der zur Schillerstraße mit drei etwa sieben Meter großen Eschen und zur B3 mit vier Amberbäumen bepflanzt ist, außerdem mit Bodendeckern und Weißhortensien.

750 Quadratmeter sind mit Steinen belegt, auf einer Schotterfläche soll der Bouleplatz entstehen. Parkplätze gibt es keine, nur Radfahrer und die Feuerwehr dürfen hier fahren. Ein Spielplatz ist dagegen nicht mehr vorgesehen, dafür gibt es drei kleine, in den Boden eingelassene Trampoline.

Die Unterführung hat eine neue Treppe bekommen, die Betonwand wurde auf Bodenniveau abgefräst – allerdings ohne Sitzgelegenheiten und Terrassen. Später soll noch ein Metallgeländer montiert werden; sechs „Lichtstelen“ und Strahler an den Bäumen sollen den Platz beleuchten, die Unterführung bekommt LED-Lampen.

„Direkt im Anschluss“, sagt Höfer, soll auch die Westseite der Unterführung gestaltet werden: eine kleine Grünfläche erhalten und, wie die Ostseite, eine Blinden-taugliche Pflasterung.

Weiter geht es zur Bismarckstraße: An der Kreuzung Kirchstraße ist die Straße anderthalb Meter tief aufgerissen, dicke Kabelstränge und die erneuerte Gasleitung sind zu sehen.

„Hier gab es viel Handarbeit“, sagt Horst Meiser vom Bauamt und meint die Hausanschlüsse, deren Lage oft nicht mit den Plänen übereinstimmt. Wenn alles fertig ist, sollen Bismarck- und Kirchstraße eine einheitliche Asphaltdecke erhalten. „Das Wetter spielt mit“, sagt Höfer, und: „Wir sind zuversichtlich, dass wir den Termin halten können.“

Birkenweg wird abgestützt

Letzte Station ist der Altenbacher Birkenweg, wo seit vier Wochen geschafft wird, jeden Tag neuneinhalb Stunden. Eine Straßenseite ist gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr. Zuerst wurden die fünf Häuser „unterfangen“. Sie stehen mit den Bodenplatten auf dem Sandsteinfels, sind aber, wie Polier Eckart sagt, „alle okay“, ohne Risse und Schäden.

Es ist Schriesheims heikelste Baustelle: Weil der Hang ins Rutschen kam, wurde die 20 Jahre alte Straße abgerissen und soll nun tief gegründet werden. Immer vier Meter Boden werden ausgebaggert, täglich wächst die Betonwand um maximal drei Meter. „Wir dürfen nicht zu viel Gelände freilegen“, sagt Eckart.

Denn am Abend soll alles immer auf Bodenniveau aufgeschüttet und mit Folie abgedeckt werden. „Ein Starkregen“, sagt der Polier, „wäre fatal. Da könnte alles rausgewaschen werden.“ 54 Meter hat der Trupp bereits geschafft, 80 sind es insgesamt. Danach werden Kanäle und Leitungen verlegt, am Ende kommt die Straßendecke. Eine Belastung für alle, auch die Anwohner. Aber die, sagt Eckert, „sind einfach super.“

