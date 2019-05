Seat Alhambra beschädigt

Ein auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes in Schriesheim abgestellter Seat Alhambra ist von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Seat-Fahrer sein Fahrzeug am Samstag gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und musste bei seiner Rückkehr, rund eine halbe Stunde später, die Beschädigungen feststellen. Vermutlich hat ein SUV-Fahrer beim Wenden beziehungsweise beim Rangieren den Seat berührt, einen Schaden von fast 2000 Euro angerichtet und sich danach unerlaubt entfernt. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und bitten unter der Telefonnummer 06201/1 00 30 um sachdienliche Hinweise. red/pol

