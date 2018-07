Segeln und Politik – standfest auch im Gegenwind

Anzeige

Er macht das Abi, studiert Volkswirtschaft in Hamburg, Bochum (dem Wirkungskreis von Kurt Biedenkopf) und Heidelberg, was ihn nach Schriesheim verschlägt – ins hiesige Studentenwohnheim. In der Weinstadt lernt er die Tochter des bekannten CDU-Stadtrates und Liederkranz-Vorsitzenden Ludwig Schaaff kennen; es folgt die Heirat.

Es ist die Hoch-Zeit der Außerparlamentarischen Opposition (APO). Doch als Norddeutscher quasi geborener Segler, vermag er auch und gerade im Gegenwind zu bestehen. Und so schärft die Konfrontation mit Vertretern der extremen Linken an der Uni seine konservative Haltung nur noch mehr. Mit Freunden wie Heinrich Kling, Horst Schütze und Gabi Haupt, ebenfalls Urgesteine Schriesheimer Politik, gründet er 1973 die örtliche Junge Union. 1980 wird er Stadtrat, 1984 Fraktionschef. Seine Redebeiträge gelten als Marksteine vieler Ratssitzungen.

Die schleichende Erosion konservativer Werte in Staat und Gesellschaft, schließlich der Siegeszug der Grünen sogar in Schriesheim, macht ihn zunehmend betroffen, ja ratlos. 2007 gibt er den Fraktionsvorsitz ab, 2011 das Ratsmandat. Mag er an der CDU im Bund zuweilen verzweifeln – gegenüber deren Aktiven vor Ort steht seine Loyalität außer Frage.

Der Jubilar zeigt aber auch: Man kann seinen politischen Weg geradlinig gehen und sich doch – oder vielleicht ja gerade deswegen? – allseitiger Achtung erfreuen. Der Mutterwitz, der für ihn ebenso charakteristisch ist, sorgt stets dafür, dass auch nach dem heftigsten Streit menschlich nichts zurückbleibt.

Zu jenen, denen er sich verbunden fühlt, steht er, selbst wenn diese sich mal einen Bolzen leisten. Auch im Gegenwind – eben ganz Segler.

