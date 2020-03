Sicherheit verstärkt

Schriesheim.Nach dem Terroranschlag in Hanau und der Amokfahrt in Volkmarsen sollen die Sicherheitsvorkehrungen für das mit rund 100 000 Besuchern größte Fest an der Bergstraße verstärkt werden: Wie die Stadt Schriesheim und die Polizei am Dienstag vor der Presse mitteilten, werden auf dem am Freitag beginnenden Mathaisemarkt sämtliche Zufahrtsstraßen durch „physikalische Sperren“ gesichert.

Schon in den vergangenen Jahren war der zentrale Zugang zum Festgelände, die Talstraße, während der zehntägigen Dauer der Veranstaltung durch Betonpoller blockiert. Nun sollen auch die übrigen Zufahrtsstraßen verstellt werden, unter anderem durch Polizeifahrzeuge.

Die Gefährdungslage für den Mathaisemarkt sei zwar weiterhin lediglich „abstrakt“, wie Polizeisprecher Norbert Schätzle betonte. Allerdings seien Nachahmungstäter nicht auszuschließen, begründete Weinheims Revierchef Holger Behrendt die zusätzlichen Maßnahmen.

An einem Ort separat vom Festgelände richten Feuerwehr und Rotes Kreuz ein „Desinfektionsbett“ ein, an das Besucher mit Corona-Symptomen verbracht werden sollen. Die Rettungskräfte seien dafür ausgerüstet und geschult. Nach gegenwärtigem Stand soll der Mathaisemarkt wie geplant am Freitag starten und bis 15. März gefeiert werden. -tin

