Sicherheitskonzept: Höfer will bald mit Vereinen reden

Die Absage der traditionellen Prunksitzung des MGV Liederkranz Altenbach schlägt in der Schriesheimer Kommunalpolitik weiterhin Wellen. Die Grünen haben einen Antrag zur nächsten Gemeinderatssitzung eingereicht. Darin fordern sie eine Neureglung der Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen: „Sicherheitsauflagen der Stadt sollen bei Vereinsveranstaltungen grundsätzlich von der Stadt und nicht mehr von den Vereinen bezahlt werden.“ Und: „An den Sicherheitsauflagen dürfen Veranstaltungen nicht mehr scheitern.“

Hürden für Anmietung höher

Mit einer Stellungnahme meldet sich auch CDU-Stadtrat Karl Reidinger zu Wort. Darin kritisiert er, dass es trotz eines Gemeinderatsbeschlusses im Frühjahr 2018 keine Gespräche zwischen Verwaltung und Vereinen über das Sicherheitskonzept für Veranstaltungen in städtischen Räumen gegeben habe: „Mittlerweile hat sich ein Berg von Sicherheitsmaßnahmen aufgetürmt, der viele Vereine abschreckt.“ Reidinger kritisiert zudem, die Verwaltung habe „die Hürden für eine Hallenmietung noch höher gesetzt“.

Von „Sicherheitsauflagen der Stadt“ könne keine Rede sein, konterte Bürgermeister Hansjörg Höfer im Gespräch mit dem „MM“: Das sind nicht unsere Auflagen, sondern die Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung, die wir an die Vereine weitergeben.“ Auch von „höheren Hürden“ will der Bürgermeister nichts wissen: „Die Vorschriften haben sich seit vergangenem Jahr nicht geändert.“

Die professionellen Sicherheitskräfte, so der Bürgermeister weiter, heuere der Liederkranz auf eigenen Wunsch an. Da die Feuerwehr präsent sei, reiche ein Vereinsmitglied als Ordner. Geändert habe sich, so Höfer weiter, der Lagerort der Bühnenelemente. Der Brandschutz habe die Unterbringung in der Altenbacher Halle untersagt. Den Antrag der Grünen möchte der Bürgermeister auf die Tagesordnung der Februar-Sitzung des Gemeinderats bringen, wobei er eine Übernahme aller Kosten für die Sicherheit skeptisch sieht: „Andere Vereine wie die Floorballer stellen bei Spielen Ordner aus den Reihen ihrer Vereinsmitglieder“. Und möglichst ebenfalls im Februar will er mit den Vereinen, die größere Veranstaltungen machen, über ein Sicherheitskonzept reden.

Das begrüßt Jürgen Fitzer, der Vorsitzende des Liederkranz. Nicht nachvollziehen kann er aber die Aussage Höfers, dass der Verein bei Anwesenheit der Feuerwehr lediglich einen Ordner benötige. Er zitiert aus der Stellungnahme der Liegenschaftsverwaltung, wonach für die geplante Prunksitzung vier Sicherheitskräfte gefordert wurden. Zwei davon hätte man durch Ordner aus den Reihen des Vereins ersetzen können. „Wenn unsere Leute einen Fehler machen, sind sie haftbar“, erläutert Jürgen Fitzer den Grund, weshalb sich keine Ordner finden. Allerdings ist im Schreiben der Verwaltung nicht berücksichtigt, dass die Feuerwehr präsent ist.

Vor allem durch die zusätzlichen Ausgaben für den Sicherheitsdienst steigen laut Fitzer die Kosten um 560 Euro. Deswegen die Eintrittspreise erhöhen wollte er nicht, denn: „Das finanzielle Risiko steigt, der Gewinn schrumpft.“

Der Vorsitzende wirkt genervt: „Wir diskutieren jedes Jahr über das gleiche Thema. Wir brauchen schriftlich fixierte Regeln.“ Wenn es eine Lösung gibt, wird die Prunksitzung im Jahr 2020 voraussichtlich wieder stattfinden.

