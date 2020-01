„Sie fallen in der Stadt gar nicht auf“

Verwaltung und Gemeinderat haben eine positive Bilanz ihrer Flüchtlingspolitik gezogen. Die Unterbringung von bis zu 250 Geflüchteten in der Weinstadt habe keine gravierenden Probleme verursacht, loben in der jüngsten Debatte zu diesem Thema im Gemeinderat alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Zu verdanken sei dies vielen Ehrenamtlichen, aber auch der Arbeit der Verwaltung.

Und diese widmet sich dem Thema intensiv – seit 2016 mit der Integrationsbeauftragten Isabel Klute für konzeptionelle Aufgaben und seit 2017 mit der Integrationsmanagerin Barbara Gutruf für die Einzelfallberatung. Sie erhält, wie der Gemeinderat 2019 beschloss, Verstärkung: Die neue Mitarbeiterin wird, wie Ordnungsamts-Chef Achim Weitz mitteilt, voraussichtlich Anfang April ihren Dienst antreten.

Erinnerung an chaotische Zeiten

Wie anders sah die Situation aus, als die Flüchtlingswelle Schriesheim erreichte! „Es war sehr chaotisch“, erinnert sich Isabel Klute an den Beginn. Ansprechpartner in Behörden waren überfordert oder gar nicht vorhanden. Die Ehrenamtlichen übernahmen die Betreuung vor Ort.

Wichtigste Aufgabe von Klute war die Organisation der Unterbringung – gemäß damaligem Gemeinderatsbeschluss dezentral. Diese Aufgabe ist auch heute noch wichtig, doch die Arbeit von Barbara Gutruf in der Beratung geht längst darüber hinaus: Sprache, Schule, Ausbildung, Beruf – eben alles, was Integration heißt.

„Wir sind sehr dankbar, dass es diese Stellen gibt“, bekennt Grünen-Stadträtin Fadime Tuncer, selbst in der Flüchtlingsarbeit engagiert: „Die Ehrenamtlichen waren anfangs bis an die Grenze belastet.“ Durch die jüngste Abschiebung des Afghanen aus Ladenburg seien sie verunsichert: „Das war ein falsches Signal.“

„Am Anfang lautete die Frage: Wie soll das funktionieren?“, erinnert CDU-Fraktionschef Michael Mittelstädt – und daran, dass der Rat gegen die Verwaltung das dezentrale Konzept durchgesetzt hat. Auch wenn dies an verschiedenen Stellen wie in den Fensenbäumen zu „nicht einfachen Diskussionen“ geführt habe. Doch das Konzept zeige längst positive Folgen: „Die Flüchtlinge fallen gar nicht auf, und das im positiven Sinne gemeint. Das ist kein großes Thema mehr in Schriesheim.“

„Wir haben die Integration relativ gut geschafft“, bekennt auch Freie-Wähler-Fraktionschef Bernd Hegmann. Da der Beruf der erfolgreichste Weg zur Integration sei, regt er an, Geflüchtete stärker durch die Gemeinde zu beschäftigen, etwa im Bauhof: „Andere Kommunen in der Umgebung sind uns da voraus.“

„Wir können in Schriesheim wirklich zeigen, dass die Befürchtungen, die von einer Partei versucht wurden zu schüren, in der Realität nicht so eingetroffen sind“, konstatiert SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny: „Ich kann mich an keine negative Schlagzeile erinnern, die im Zusammenhang mit Flüchtlingen stand.“ Dieses „sehr gute Ergebnis“ sei „Erfolg der ganzen Stadt“: von Ehrenamtlichen, Vereinen, Kirchen, auch Gemeinderat und Verwaltung.

Ulrike von Eicke (FDP) und Lieselore Breitenreicher (Bürgergemeinschaft) räumen ein, dass sie anfangs skeptisch gewesen, von der Entwicklung seither jedoch positiv überrascht seien. „Ich muss gestehen – vielleicht schäme ich mich heute auch dafür: Ich bin damals auch zur Versammlung in den Fensenbäumen gegangen“, berichtet Ulrike von Eicke: „Ich kann heute sagen: Man merkt nichts – außer, dass man mal jemanden sieht, der nicht Schriesheimerisch aussieht.“ Gleichwohl mahnt die Liberale, in den Integrations-Anstrengungen nicht nachzulassen: „Vor allem in Kitas und Schulen besteht Betreuungsbedarf.“

„Ich wusste gar nicht, dass so viele Flüchtlinge bei uns sind“, staunt Lieselore Breitenreicher. Denn auch sie bestätigt, dass diese nicht auffallen, und wenn, dann höchstens positiv: „Sie sind super freundlich. Und sie grüßen sogar.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020