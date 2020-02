„Sie führen die Region zusammen“

3 Fotos ansehen Schmuck aus Weinstein für die „Neuen“. © Marcus Schwetasch

„Andere Regionen mögen im März Kaiserwetter haben, wir haben Königin- und Prinzessinnenwetter“, sagt Bürgermeister Hansjörg Höfer für den anstehenden Mathaisemarkt voraus. Und so könnte die 441. Folge dieses großen Traditionsfestes eigentlich nicht erst am 6. März, sondern schon jetzt losgehen.

Denn alles, was zum Feiern in Festzelt, Zehntkeller und Straußwirtschaften benötigt wird, ist seit dem vergangenen Wochenende bereits vorhanden. Im Historischen Zehntkeller nämlich werden an jenem Abend den Honoratioren der Stadt sowie den „Mathaisemarkt-Machern“ die neuen Hoheiten sowie die Weine der Winzer vorgestellt.

Familientraditionen fortgesetzt

Angekündigt durch das Signal der Jagdhornbläser und den Applaus der geladenen Gäste, die sich zu ihren Ehren von den Plätzen erheben, ziehen die neuen Hoheiten in den Keller ein: Sofia Hartmann als Weinkönigin sowie Fabienne Röger und Lena Meyer als ihre Prinzessinnen – übrigens mit Blusen und noch nicht im Dirndl; die sind zwar bereits gekauft, dürfen aber erst zur Krönung am 6. März getragen und zuvor auch nicht öffentlich gezeigt werden.

Ein besonderer Abend ist es für Winzer-Chef Karlheinz Spieß. Denn für seine Tochter Annalena nähert sich nun das Ende ihrer Amtszeit als Weinkönigin. Er selbst zeichnet zum zweiten Mal als (nicht mehr ganz so neuer) Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft für die Präsentation der Weinhoheiten verantwortlich.

„Vorstand und Aufsichtsrat der WG haben auch in diesem Jahr wieder drei sympathische junge Damen aus einer Vielzahl an Bewerberinnen wählen können“, versichert Spieß in seiner Rede, die er professionell vorträgt. Darin stellt er den Zuhörern die „Neuen“ fachkundig vor (auch der „MM“ hat dies in seiner Samstag-Ausgabe ausführlich getan):

Sofia Hartmann, 20 Jahre jung, Enkelin des 2018 verstorbenen Ehrenbürgers Peter Hartmann, angehende Zahntechnikerin und bereits im Jahr 2018/19 Weinprinzessin;

Fabienne Röger, 18 Jahre, Tochter von WG-Vorstandsmitglied Stefan Röger, angehende Bankkauffrau;

Lena Meyer, noch bis kommenden Donnerstag 20 Jahre jung, Tochter der Vorsitzenden des Obst-, Wein- und Gartenbauvereins Oberflockenbach, Wirtschaftsstudentin.

Bürgermeister zeigt sich stolz

„Wie Sie sehen, haben wir drei wundervolle Weinhoheiten gefunden, die alle hervorragende Voraussetzungen für dieses Amt mitbringen“, urteilt Spieß zufrieden. Und Bürgermeister Höfer setzt hinzu: „Meine Kollegen in der Region beneiden mich um die Institution der Weinhoheiten.“ Sie seien aber auch Botschafter nicht nur für Schriesheim: „Sie führen die Region zusammen.“

Mit Spannung werden naturgemäß die ersten Worte der neuen Weinkönigin erwartet. „Wir freuen uns, dass wir endlich öffentlich vorgestellt werden und das Geheimnis damit gelüftet ist“, bekennt Sofia Hartmann bereits rhetorisch routiniert: „Unsere Krönung können wir kaum erwarten. Wir sind stolz, für ein Jahr den Schriesheimer Wein, die Winzergenossenschaft und Schriesheim repräsentieren zu dürfen.“

Wie seit sieben Jahren Tradition, übergibt die Firma „Schmuck und Kunst Dechant“ aus Reilingen den passenden, aus Weinstein gefertigten Schmuck – eine Kette mit Anhänger, dessen Gestaltung die Thematik Reben und Trauben aufnimmt. Immerhin steht der Wein beim Mathaisemarkt ja im Mittelpunkt.

Gekrönt werden die neuen Hoheiten zur Eröffnung des Mathaisemarktes am 6. März im Festzelt. Dieser Programmpunkt sei immerhin die größte Indoor-Veranstaltung in Schriesheim, ja in der Region, erinnert Hansjörg Höfer: „Jedes Jahr sind 1700 Menschen dabei. Und darauf bin ich als Schriesheimer Bürgermeister sehr stolz.“

Info: Bilderstrecke unter morgenweb.de/schriesheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020