„Sie sehen mich begeistert“

Monatelang ist die Sanierung im Kurpfalz-Bildungszentrum das beherrschende kommunalpolitische Thema in Schriesheim, bis mit einer Stimme Mehrheit im Gemeinderat die Entscheidung für das Projekt im Kostenrahmen von 21 Millionen Euro fällt. Doch ob es die nahen Ferien sind oder das Biergartenwetter – bei der Info-Veranstaltung am Dienstagabend bleiben in der Strahlenberger Turnhalle viele Stühle leer.

Dabei geht es, wie Bürgermeister Hansjörg Höfer zu Beginn deutlich macht, um das größte Investitionsprojekt in der Geschichte Schriesheims: „21 Millionen mit allem drum und dran“, davon 6,7 Millionen Euro Zuschuss vom Bund. „Wir sind stolz darauf, dass es geklappt hat.“

Brandschutz und Heizung

Die Mittel sind nicht üppig angesichts dessen, was gemacht werden muss, wie der Chef des beauftragten Planungsbüros, Christian Nasedy, in seinem Vortrag klarmacht. Das Schulzentrum sei zwar architektonisch anspruchsvoll gestaltet, etwa so großzügig, wie es heutzutage kaum mehr möglich wäre; doch beim Brandschutz etwa bestehen große Mängel. „Nicht, dass Sie um Ihre Kinder Angst haben müssten“, beruhigt er. Nur die gesetzlichen Vorgaben haben sich eben geändert.

Das zentrale Manko liegt jedoch in der Technik, vor allem der Heizung, derzeit ein Mix aus Strom und Gas: „Sie ist 40 Jahre alt und daher nicht mehr zeitgemäß“, betont Energieplaner Til Bethe und macht dies an konkreten Zahlen deutlich: Derzeit pustet das Gebäude pro Jahr 775 Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Oder anders: Das Schulzentrum verbraucht pro Tag so viel Strom wie ein Einfamilienhaus im ganzen Jahr.

Durch neue Energieträger soll dieser CO2-Ausstoß auf 200 Tonnen pro Jahr gesenkt werden. Zur Auswahl stehen drei Varianten: Gas und Solar; Gas und Blockheizkraftwerk; Wärmepumpe auf Basis von Grundwasser. Hinzu kommt moderne Dämmung etwa durch neue Fenster.

Während das Aussehen der Fassade weitgehend erhalten werden kann, wird sich im Inneren Einiges ändern: „Wir möchten mehr Holz und damit mehr Wärme ins Haus bringen“, sagt Nasedy. Die Aula wird komplett umgestaltet, der Teppichboden erneuert, das nervige Mischmasch der verschiedenen Bodenhöhen beseitigt und die Bühne verlegt.

Wie ist der Zeitplan? In der heutigen Sitzung berät der Gemeinderat die Anschaffung der Interimsbauten, in denen während der Bauzeit der Unterricht stattfinden soll. Damit durch die Ferien keine Zeit verloren geht, soll der Bürgermeister ermächtigt werden, sie bei jener Firma zu bestellen, die der Kostenschätzung von 2,1 Millionen am nächsten kommt. Im Oktober werden die Leitungen verlegt, im November die Container aufgestellt und im Dezember bezogen. Im Februar 2020 beginnt der erste Bauabschnitt, im Juli 2021 der zweite. Ende November 2022 soll dann alles fertig sein.

„Sie sehen mich begeistert“, lobt der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, Patrick Schmidt-Kühnle: „Der Weg, den die Stadt hier geht, ist der absolut richtige.“ Unter Hinweis auf die auch in Schriesheim laufende Aktion „Fridays for Future“ fügt er hinzu: „Die Sanierung wird außerdem das größte Klimaschutzprogramm der Stadt Schriesheim.“ Ein Teil der Kosten werde durch Einsparung von Energie hereinkommen.

Vorgängerin Christiane Hasse hat dennoch einige Wünsche. Die neue CDU-Stadträtin bittet darum, möglichst früh Anträge für Mittel aus dem Digitalpakt zu stellen. Zudem wünscht sie sich eine Bauleitung vor Ort und Optimierung der Akustik.

Die Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule erkundigt sich nach den Auswirkungen der Bauarbeiten für ihre Schulart. „Es kommen ja keine Abrissbagger“ beruhigt Nasedy: „Die Lärmbelastungen bleiben auf Zahnarztniveau.“ Doch ganz ohne geht es natürlich nicht: „Wer baut, muss leiden – ein wenig zumindest.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019