Sinnvolle Entscheidung

An der Bergstraße geht man einen ungewöhnlichen Weg, um kurzfristig fehlende Kindergartenplätze zu schaffen: Bestehende Gruppen werden um ein bis zwei Kinder stärker belegt als vorgesehen. Dies ist sicher nicht populär. Richtig ist es trotzdem.

Denn die Fakten sprechen nun einmal eine eindeutige Sprache. Der jetzige Fehlbestand – und wir reden hier von ganzen 20 Plätzen in einer Stadt mit mehr als 15 000 Einwohnern – ist vorübergehend. In Schriesheim wird die Zahl der Kinder innerhalb von sechs Jahren um gut 15 Prozent sinken. Auch in kleineren Städten nimmt die Geburtenrate und damit die Bevölkerung eben ab – es sei denn, die Politik lässt sich darauf ein, auch die letzten Äcker mit Reihenhäusern zuzubetonieren.

Angesichts einer solchen Entwicklung stellt sich für die Verantwortlichen die Frage: Was tun? Kindergarten-Neubauten sind die Lieblingsprojekte von Kommunalpolitikern. Und es ist ja in der Tat für eine gute Sache.

Wenig populär, aber richtig

Schriesheim widersteht dieser Versuchung. Doch dazu braucht es heutzutage auch Mut. Denn natürlich ist es populärer, einen neuen Kindergarten zu bauen als bestehende stärker zu belegen. Bei den Eltern und ihren Vertretungen macht man sich damit sicher keine Freunde. Und auch die Fachbehörde sieht das, wie im Artikel zu lesen, eher kritisch.

Das ist natürlich deren gutes Recht. Eltern und Fachbehörden dürfen, ja müssen für optimale Betreuung eintreten – wer sonst, wenn nicht sie? Und natürlich müssen Regelungen wie diese zeitlich begrenzt sein. Der hohe Standard der Kinderbetreuung darf langfristig nicht sinken. Der Einwand manch älterer Zeitgenossen, früher seien sie doppelt so viele in einer Gruppe gewesen, hilft hier nicht weiter. Das waren andere Zeiten. Andere Kinder.

Verantwortliche Politik muss aber auch das Machbare im Blick haben. Konkret: das finanziell Machbare und Sinnvolle. Gerade in diesen Zeiten. Kein Mensch weiß, wie lange die Corona-Krise noch dauern und was sie die Kommunen am Ende kosten wird. Da sind auch ungewöhnliche Wege sinnvoll, ja zwingend.

