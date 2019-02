Sinnvolle Transparenz

Die Stadt Schriesheim hat ihr aktuelles Sicherheitskonzept für den Mathaisemarkt vorgelegt. Inhaltlich bringt es kaum Neues. Doch es benennt transparent die Problemlagen und informiert über Lösungsansätze, die stufenweise umgesetzt werden, auch wenn sie alles andere als populär sind. Das ist der richtige Weg.

Sicherheit am Mathaisemarkt, das war lange ein Tabu. Zurückhaltung, darüber zu sprechen, war ja durchaus nachvollziehbar. Wer über Sicherheitsvorkehrungen diskutiert, so die Sorge der meisten Akteure, der leiste damit doch nur der Meinung Vorschub, dass diese auch nötig sind, sprich: dass etwas im Argen liegt.

Doch dies war ein Kopf-in-den Sand-Stecken. Zudem: Wer die Probleme nicht wahrnimmt, sie daher nicht anpacken kann oder will, der nutzt dem Mathaisemarkt nicht. Dies tun vielmehr diejenigen, die diese Probleme aufzeigen und sie angehen, und dies transparent.

Hässlich, aber wichtig

Insofern ist es zum Beispiel richtig, dass wieder Poller an den Zufahrten aufgestellt werden; sie sind zwar in der Tat hässlich und werden daher zumeist argwöhnisch betrachtet. Ihre positive Wirkung ist jedoch vor allem eine psychologische. Sie senden die Botschaft aus: Wir kennen potenzielle Gefahren, aber wir tun was dagegen, und wir lassen uns die Lebensfreude nicht vergällen.

Allerdings sollten sie so gestellt werden, dass sie ein Mindestmaß effektiver Sicherheit bieten. Dass sich eine alte Dame im Auto aus Versehen an ihnen vorbei schlängen konnte, das sollte den Verantwortlichen zu denken geben.

Sicherheit betrifft auch den Festzug. Die hierfür getroffenen Maßnahmen sind wichtig und richtig. Dass ein Verein überfordert wäre, vier Begleiter für seinen Motivwagen zu stellen, ist geradezu lächerlich. Hier nutzt wohl mancher die neuen Vorgaben als Vorwand, sich einer Aufgabe zu entledigen, der er aus anderen Gründen nicht mehr nachkommen will oder kann.

Beim Pressegespräch der Vertreter von Stadt, Polizei und Rettungsdiensten wurde klar: Hier saß keiner, der anderen den Spaß vergällen wollte. Man arbeitet im Gegenteil dafür, ungestörten Genuss zu ermöglichen. Und das verdient volle Anerkennung.

