So viele Tränen flossen lange nicht mehr

„Astrid meinte, wir hätten wohl zu viel Berliner Luft geatmet“, berichtet Lisa: „Aber auch sie war bald begeistert von der Idee.“ Viele Telefonate, auch mit der britischen Botschaft folgen, doch zwei Tage zuvor: die endgültige Absage. Ein Wechselbad der Gefühle! Denn einen Tag vor dem Besuch meldet sich Lamers: „Als ich seine Nummer auf dem Display sah, wusste ich: Es klappt!“ So kann Lisa Kate die Hand schütteln: „Ein unvergessliches Erlebnis!“ Davor verblasst sogar ihr Besuch bei Angela Merkel in Heidelberg.

Beherzter Dank an Unterstützer

Doch natürlich gibt es noch viele weitere Reisen: zum Schützenfest nach Hannover mit Teilnahme am Festumzug und Interview im NDR, das über den Bildschirm flimmert; mit den Feuerwehren von Schriesheim und Dossenheim vier Tage nach Frankreich; zu Winzerfesten nach Großumstadt und Lützelsachsen, zum Badischen Winzerkeller nach Breisach, zu Kerwen und Festen in der Region wie dem Stadtteilfest in Rheinau, zum Fasnachtsprinzessinnen-Frühstück in Mannheim.

Zumeist sind sie im Cabrio vom BMW-Autohaus Knopf unterwegs. „Doch das fährt sich nicht alleine“, dankt Lisa den „Märchenprinzen“, die die Drei chauffieren und beschützen. Und vielen anderen, ohne die das alles nicht geklappt hätte: Bürgermeister, WG, Astrid Spies (die auch für freie Wochenenden immer noch einen Auftritt findet), Christa Ewald für Hilfe bei Auswahl der Dirndl, Dieter Knopf für die „Dienstwagen“, Reinigungsbesitzer Konradi für stets tiptoppe Kleider, nicht zuletzt „MM“-Fotograf Marcus Schwetasch für die Autogrammkarten.

Sie alle sind Teil einer „großen Geschichte“, wie Lisa schwärmt. „Einer Geschichte, die wir erlebt haben und nicht vergessen werden.“ -tin

