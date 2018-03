Sonne wiegt Frost nicht ganz auf

Anzeige

Gestern Mittag, kurz vor 14 Uhr, in der Bismarckstraße. Besucher reißen sich um die Sitzbänke an der Gedenkstätte, denn sie möchten die Sonne genießen. An der Kommentierungsstation ist Ex-Verkehrsvereinschef Karl-Heinz Schulz glücklich über das Wetter, das keine Probleme für den Festzug bringt. Die Temperaturanzeige des Volksbank-Gebäudes, vor dem er steht, zeigt elf Grad an. In der Sonne sind es gefühlt noch mehr. Mancher gar legt seinen Schal und seine dicke Jacke wieder ab.

„Mathais bricht Eis“ – die alte Weisheit der Schriesemer bewahrheitet sich wieder einmal: Am Freitagabend noch Schnee, am Samstagvormittag immer noch Frost, gibt es am Sonntagmittag schon fast Cabrio-Wetter. Der Festplatz wirkt so voll wie bei Frühlingstemperaturen.

Und dennoch kann dieser sonnige Sonntag die frostigen Vortage nicht ganz aufwiegen. „Es sind weniger Besucher als im Vorjahr“, sagt Oliver Scherer, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, zuständig für die Ermittlung der Besucherzahlen: 36 000 sind es am ersten Wochenende – gegenüber 50 000 2017.