Sorge um das Stadtbild

Die Sitzung ist ein kleines bisschen Normalität mitten in der Corona-Krise: Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) kommt zusammen, um über Baugesuche zu entscheiden. Allerdings ist das Szenario stark in die Länge gezogen: Mit Abstand sitzen die Mitglieder an den Tischen, diesmal nicht im kleinen, sondern im großen Ratssaal. Die Besucherstühle stehen ebenfalls mit großem Abstand, bleiben

...