Sorgenvolle Zeiten bei den Sängern

Anzeige

Jetzt setzt er große Hoffnung in das Jubiläumsjahr und das Konzert am 28. Oktober im Zehntkeller. Mangels genügend Anmeldungen wird es in diesem Jahr am Ostermontag auch kein Ostereiersuchen für die Sängerkids geben. Verärgert zeigte sich an diesem Abend auch der Pressewart Herbert Weber über das Interesse am Vereinsausflug. Geplant und durch kalkuliert hatte er eine zwei Tagesfahrt an die Mittelmosel, doch dafür haben sich lediglich 15 Sänger angemeldet.

„Das kann man nicht mehr als einen Vereinsausflug bezeichnen“, wetterte er. Er habe mit mindestens 25 Sängern plus Begleitpersonen gerechnet, das brauche man für einen 50er Bus.

Der nächste Tiefschlag erreichte die Mitglieder, als es darum ging, einen neuen Vorstand zu wählen. Vorsitzender Peter Kraft verlas ein Statement, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen wolle. Dies habe er in der Vorstandschaft angekündigt und sei auf Ratlosigkeit gestoßen. Da er eine Vakanz verhindern wolle, habe er sich bereit erklärt, noch einmal zu kandidieren. „Seit über 40 Jahren arbeite ich im Vorstand, jetzt sind die Jüngeren an der Reihe.“

Der Vorstand wurde wie folgt gewählt: 1. Vorsitzender: Peter Kraft, Schatzmeister: Martin Diehl, Protokollführer: Michael Amler, Pressewart: Herbert Weber, Stellvertreter: Peter Günther, Kassenprüfer: Thomas Schäfer, Wolfgang Frank, Notenwart: Stefan Held, Michael Amler Beisitzer: Hans-Peter Kling, Karl Rufer, Bruno Amler sowie, Siegfried Keller. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018