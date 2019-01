Soundtrack des Lebens

Zu einem Neujahrskonzert lädt die evangelische Kirche am heutigen Samstag, 12. Januar, um 19 Uhr in der evangelischen Johanneskirche in Altenbach ein. Mit dem „Soundtrack of Life“präsentiert sich das Duo „Strings Y Voz“, bestehend aus Lisbania Perez, Gesang und Christoph Stadtler, Gitarre. Das Programm „Soundtrack of Life“ zeichnet den Lauf des Lebens, mit all seinen Höhen und Tiefen mit ausgewählten Songs nach. Auf eigenen Erfahrungen basierend finden sich Songs über Liebe und Leid-Freude und Trauer in einem höchstpersönlichen Zyklus.

Vielfalt auch in der Sprache

Stilvolle Interpretationen ausgewählter Balladen, Swing und Pop-Songs sowie Chansons lassen Sie eintauchen in eine intime Lebensgeschichte über die Kunst des Lebens und Leidens. „Der klangerfüllte Raum ist reich an Facetten der menschlichen Emotionen und man kann gewiss sein, dass sich kein Zuhörer dem Gänsehaut-Gefühl entziehen kann“, heißt es in der Ankündigung. Die künstlerische Vielfalt zeigt sich auch in der Sprache, denn Lisbania Perez singt als Haitianerin auf Spanisch, Französisch, Kreolisch, Englisch und Deutsch. Mit Christoph Stadtler auf der Konzertgitarre, hat sie einen der profiliertesten Gitarristen Deutschlands zur Seite, der auf jahrzehntelange Podiumserfahrung und über 8000 Auftritte weltweit zurückgreifen kann.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten. red

