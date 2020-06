Sozial oder nur Konkurrenz für Wirte?

Soll die Förderung für das Mehrgenerationenhaus in der Weinstadt fortgesetzt werden? Die Mehrheit des Gemeinderats sagte vorbehaltlos Ja, nachdem Koordinatorin Franziska Mersi einen kurzen Bericht von der Arbeit der Einrichtung gegeben hatte.

Beim „Mittendrin“ handle es sich um einen offenen Treff mit niederschwelligem Angebot, um einen Begegnungsort, an dem das Miteinander der Generationen gelebt werde, erklärte Mersi. 2019 seien durchschnittlich 120 Personen pro Tag ins Begegnungszentrum an der evangelischen Stadtkirche gekommen, in dem kein Konsumzwang herrsche und freies Internet verfügbar sei.

Förderung von Bund und Stadt

Zur generationenübergreifenden Arbeit gehörten thematische Veranstaltungen, wöchentliche Treffpunkte und Angebote wie das „faire Frühstück“, für die kommende Zeit seien Kooperationen mit verschiedenen Amtsleitern aus dem Rathaus geplant. Die Förderung, die aus Bundesmitteln und einer komplementären, kommunalen Unterstützung besteht, soll für acht Jahre gewährt werden, nachdem mittlerweile der erste, vier Jahre umfassende Zeitraum vorbei ist. Pro Jahr sollen 10 000 Euro an städtischen Mitteln in das Projekt fließen. Wurde es vom Bund zunächst mit jährlich 30 000 Euro unterstützt, so wird dieser Betrag auf 40 000 Euro erhöht.

Grünen-Stadträtin Fadime Tuncer erinnerte an die Einweihung des „Mittendrin“ vor fünf Jahren: Im Herbst hätte eigentlich Jubiläum gefeiert werden sollen, was der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. „Es ist mittlerweile eine feste Größe im Stadtgebiet“, lobte Lisa Hartmann für die CDU, und Nadja Lamprecht (Freie Wähler) nannte das Haus und sein Konzept „eine Erfolgsgeschichte“. SPD-Stadträtin Gabriele Mohr-Nassauer sah in dem Angebot einen wichtigen Beitrag gegen die Vereinsamung älterer Menschen, und Lissy Breitenreicher (BgS) sagte schlicht: „Es ist eine Bereicherung.“

FDP-Fraktionssprecher Wolfgang Renkenberger bekannte zwar, selbst regelmäßiger Gast im Begegnungscafé zu sein, konnte aber der Förderung nichts abgewinnen: „Wir zahlen hier das Gehalt einer Vollzeitkraft.“ (Er meinte damit Leiterin Christiane Vierling, die neben Mersi auf der Verwaltungsbank saß, sich aber nicht äußerte.) Darüber hinaus verpflichte sich die Stadt nicht nur für vier, sondern gleich für acht Jahre, also gehe es nicht um 10 000, sondern um 80 000 Euro, über die hier abzustimmen sei. Durch die Corona-Beschränkungen herrsche aktuell große Not in den Gastronomie-Betrieben. Während die einen um ihre Existenz bangen müssten, sichere die Stadt hier ein Mitarbeitergehalt: „Das finde ich ziemlich unsensibel und schwer zu vermitteln im dritten Monat der Corona-Krise.“ Er glaube nicht, dass das „Mittendrin“ das städtische Geld so dringend brauche: „Das ‘Mittendrin‘ lebt immerhin vom Ehrenamt.“ Eine Zuschauerin applaudierte. Später sekundierte seine Fraktionskollegin Ulrike von Eicke mit einer grundsätzlichen Frage: „Ist es nicht Aufgabe der Kirche, eine Begegnungsstätte für alle zu sein?“, wollte sie wissen und erklärte, dass viele Bürger kirchliche Projekte ohnehin schon durch ihre Kirchensteuern unterstützten.

Thomas Kröber (AfD) war ebenfalls skeptisch gegenüber der Förderung: „Ich sehe es kritisch, in der gegenwärtigen Finanzlage noch mehr Geld zu investieren.“ Das auch angesichts der Tatsache, dass die evangelische Kirche Eigentümerin von sehr viel Land sei.

Wortgefecht zwischen SPD und AfD

„Eine hauptberufliche Stelle ist notwendig, um so ein Haus gut zu führen“, hielt Bürgermeister Hansjörg Höfer dagegen und betonte, dass in dem Haus auch junge Familien mit krabbelnden Kleinkindern willkommen seien: „Das wäre eine Kundschaft, die man in einem normalen Café nicht unbedingt will.“

Er finde die Debatte in dieser Schärfe nicht gut, so SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny zu Kröber. Cuny betonte, dass er wegen der sozialen Teilhabe auch keine Konkurrenz zur Gastronomie sehe. „Ich darf darum bitten, auch andere Meinungen gelten zu lassen“, konterte Kröber, doch Höfer beendete die Debatte. Die Abstimmung fiel entsprechend der Wortmeldungen aus: Gegenstimmen nur von FDP und AfD.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020