„Soziales wichtiger als Schlaglöcher“

Die Stadt Schriesheim legt im laufenden Jahr den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf den Sozialbereich im weitesten Sinne. Schule, Kinderbetreuung und Jugendsozialarbeit stellen die größten Posten im Haushalt 2019, den Bürgermeister Hansjörg Höfer am Mittwochabend im Gemeinderat einbrachte: „Der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt ist mir wichtiger als die Beseitigung von Schlaglöchern“, formulierte er klar.

In diesem Jahr steigt der Umfang des Haushalts von 48 auf fast 57 Millionen Euro, also um 20 Prozent, der Schuldenstand sogar um die Hälfte, von elf auf 17 Millionen Euro. 7,2 Millionen Euro werden neu aufgenommen. Größter Einzelposten ist mit vier Millionen Euro der Einstieg in die Sanierung des Schulzentrums.

17 Millionen Euro sind allein 2019 für den Bereich Krippe, Kindergarten, Hort und Schule eingeplant. Vor allem im Krippenbereich geht der Ausbau weiter: Nach Eröffnung einer neuen Gruppe stehen 200 Plätze zur Verfügung: „Unser Maßstab sind inzwischen Städte wie Weinheim und Heidelberg“, betont Höfer.

Beim Projekt „Raumteiler“ dabei

Auch im Wohnungsbau will die Stadt neue Initiativen ergreifen. So kündigte Höfer die Beteiligung an dem Landesprogramm „Raumteiler“ an. Dabei sollen Eigentümer dazu bewogen werden, auch unter der in Schriesheim üblichen Miethöhe zu vermieten. Im Gegenzug werden die Mieter von der Stadt betreut: „Wir werden auch die Frage einer Mietausfallgarantie diskutieren.“

Mit Schaffung einer eigens dafür zuständigen Planstelle will die Stadt auch bei der Digitalisierung einen Schritt nach vorne machen. Dienstleistungen der Verwaltung sollen vermehrt digital angeboten, auch Abläufe im Rathaus selbst modernisiert werden – bis hin zur „E-Akte“.

Entscheidend dafür ist der Ausbau schnellen Internets. Problem sei, so kritisierte Höfer, dass dies eine Aufgabe des Bundes ist, dieser sie aber dem freien Markt überlasse. Für kommerzielle Anbieter seien abgelegene, kleine Orte wie die Stadtteile Altenbach und Ursenbach finanziell aber wenig interessant. „So müssen wir als Stadt an ihre Stelle treten, obwohl dies nicht die Aufgabe der Kommunen ist“, betonte Höfer, der hofft, die digitale Zuführungs-Trasse nach Altenbach und Ursenbach noch 2019 fertigstellen zu können.

Nachhaltig werden soll auch die Pflege der Grünflächen, für welche die Stadt 2019 mehr als eine halbe Million Euro ausgeben will. Dabei liegt künftig ein stärkerer Schwerpunkt auf dem Schutz der Insekten. „Wir achten darauf, dass unsere Anlagen bienenfreundlich sind“, kündigte Höfer an: „Das sieht manchmal nicht ganz so gepflegt aus, ist aber für die Tiere zum Vorteil.“

