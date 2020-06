Spannendes Rennen

Die Schriesheimer Bürgermeisterwahl 2021 verspricht großen Unterhaltungswert. Hansjörg Höfer tritt nicht mehr an. Die Karten werden neu gemischt. Groß ist daher der Andrang.

Das hängt auch damit zusammen, dass Schriesheim ein ausgesprochen attraktiver Posten ist: Mit mehr als 15 000 Einwohnern größte Kommune im Umkreis, mit attraktiven Darstellungsmöglichkeiten auf dem Mathaisemarkt, dem größten Fest der Region. Aber auch mit einer Erblast: der 20 Millionen Euro teuren Sanierung des Schulzentrums.

Dass die aktuelle Diskussion nun durch die Freien Wähler losgetreten wurde, offenbart mangelnde Professionalität – sowohl was Zeitpunkt als auch Inhalt angeht. Sich 18 Monate vor dem Urnengang festzulegen, nur einen Verwaltungsfachmann zu unterstützen, ist töricht. Natürlich ist das ein Seitenhieb gegen den ehemaligen Bäckermeister Höfer. Vor allem aber vermag es einen gemeinsamen Kandidaten mit der CDU zu blockieren. Denn deren Fraktionschef Michael Mittelstädt ist IT-Spezialist. Aber vielleicht erstreckt sich „Verwaltungsfachmann“ ja auch auf Unternehmensverwaltung.

Rathaus oder Landtag?

Auch das Lager links der Mitte hat so seine Probleme. Vor Ort besteht kein Klima für eine grün-rote Zusammenarbeit. Also werden Grüne und SPD mit eigenen Bewerbern ins Rennen gehen. Fadime Tuncer kann mit der Aussicht auf ein gesellschaftliches Ausrufungszeichen werben: erstmals Frau und erstmals Migrationshintergrund. Ob beides gleichzeitig in Schriesheim mehrheitsfähig ist, das wird spannend.

Doch Tuncer wie Sebastian Cuny (SPD) stehen vor einem Dilemma: 2021 ist auch Landtagswahl. Beide sind bisher Stellvertreter ihrer Landtagsabgeordneten Uli Sckerl und Gerhard Kleinböck – mit der Perspektive, ihnen nachzufolgen. Und das nicht irgendwann: Sckerl wird nächstes Jahr 70, Kleinböck 68.

Für Tuncer und Cuny wird es ein schwieriges Abwägen von Karrierechancen und Zeitplänen. Denn im Frühjahr bei der Landtagswahl verlieren und im No-vember in Schriesheim antreten, das ist undenkbar. Ein Fingerzeig hinsichtlich Tuncer bieten Hinweise, wonach die Grünen derzeit auf der Pirsch sind nach „auswärtigen Verwaltungsexperten“. Und da kommen wieder die Freien Wähler ins Spiel. Spannend.

