Spaßfaktor hat Priorität

Es gibt auch noch nach Jahren Ferienangebote für Kinder, die bei ihnen hoch im Kurs stehen. Auch wenn einige Organisatoren der traditionellen Ferienspiele darüber klagen, dass die Angebote von den Kindern immer weniger angenommen werden und einige Vereine sogar daran denken, diese im kommenden Jahr nicht mehr anzubieten, kann sich der Förderkreis des Partnerschaftsvereins Schriesheim-Uzès über einen Mangel an am Boulespielen interessierten Kindern nicht beklagen.

„21 Kinder haben sich angemeldet und es sind auch alle gekommen“, bescheinigte Doris Miech, die am Rande des Spielfeld das Turnier beobachtete. Da die meisten Kinder im Boulespiel keine blutigen Anfänger mehr sind, konnten sich die Organisatoren und Helfer auf eine kurze Einführung in das Spiel beschränken.

So wurde in einem Schnellkurs nochmals die Regeln des französischen Nationalsports erklärt. Die Spielregeln verstanden auch sehr schnell diejenigen, die das erste Mal die silbern glänzende Kugel in den Händen hielten Beim ersten Versuch freuten sie sich diebisch darüber, wenn sie die Kugel des Gegners wegkickten. Wie in den Jahren zuvor wurden die Kinder in Doubletten eingeteilt und jede Gruppe spielte für ein Land, das in der Fußball Weltmeisterschaft vertreten war. Bei diesem Match traten gleich zwei deutsche Mannschaften an. Deutschland eins Schriesheim erhielt den Gegner Saudi Arabien und bei diesem Gegner hatten es die Schriesheimer nicht einfach. Bald standen sie auf verlorenen Posten.