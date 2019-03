SPD-Mitglieder fordern Bürgerbüro für Vereine

Die SPD wünscht sich eine städtische Service-Stelle für Vereine. © Groß

Im Gasthaus zum „Goldenen Hirsch“ fanden sich Mitglieder des SPD-Ortsvereins Schriesheim zur Jahreshauptversammlung ein. Durch die Tagesordnung führte Helga Köhler. „Wir müssen weg von dieser Stellvertreterpolitik“, verkündete der Vorsitzende Axel Breinlinger während seines Rechenschaftsberichts. Er sieht den Grund für die zunehmende Politikverdrossenheit in der Bevölkerung vor allem darin, dass zu wenige Menschen sich auch selbst für die Gesellschaft engagierten. Viele gingen nur einmal alle vier Jahre zur Wahl. „Mit der Stimmabgabe allein ist es nicht getan“, betonte Breinlinger. Stattdessen müsse jeder selbst aktiv werden, damit wirklich etwas erreicht werden könne.

Bei den Aktivitäten der SPD selbst hatte Breinlinger einiges zu berichten. Neben den üblichen Veranstaltungen wie der Maifeier und dem Sommertreff, dem „Roten Eck“, habe sich die SPD im vergangenen Jahr auch noch für weitere Kulturveranstaltungen engagiert. So zum Beispiel für das Konzert von Magnolia im Herbst. „Wir haben immer sehr gute Resonanz bekommen“, stellte Breinlinger zufrieden fest. Daneben sei der monatliche Stammtisch als „allgemeines Kommunikationsforum für die Mitglieder“ gut angekommen.

Freitags in der „AnsprechBar“

Zusätzlich bietet die SPD derzeit jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr in der „Kleinen Perseria“ in Schriesheim interessierten Bürgern in der „AnsprechBar“ die Möglichkeit, die Kandidaten für die anstehenden Wahlen zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen.

„Wir sind sehr gut gerüstet für den Kommunalwahlkampf“, erklärte der Kassier, Daniel Schollenberger, schließlich zufrieden. Laut Kassenbericht konnte der Ortsverein seine Rücklagen im vergangenen Jahr vermehren. „Spenden sind natürlich trotzdem weiterhin willkommen“, meinte Schollenberger schmunzelnd. Auch der Internetauftritt der SPD Schriesheim wurde im vergangenen Jahr stark ausgebaut. Neben einer eigenen Homepage pflegt die Ortsgruppe derzeit auch diverse Social-Media-Kanäle. Dadurch sollen es vor allem die jungen Bürger der Stadt einfacher haben, mit der SPD in Kontakt zu kommen.

Fraktionsvorsitzender Sebastian Cuny sieht eine große Errungenschaft des vergangenen Jahres vor allem in der Durchsetzung der Schulsanierung in Schriesheim, bei der die Partei „herausragende Arbeit“ geleistet habe. „Wir als SPD wollen auch in Zukunft die Schulsanierung aus vollstem Herzen unterstützen und weiter vorantreiben“, erklärte Cuny.

Nach der einstimmigen Entlastung von Vorstand und Kassier präsentierte Axel Breinlinger noch einen Antrag an die Fraktion. „Es geht um eine Art Bürgerbüro für Vereine“, erklärte der Vorsitzende das Anliegen des Antrages. Da das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger eine tragende Säule des Freizeit- und Kulturangebots der Stadt sei, solle für sie eine zentrale Anlaufstelle bei der Stadtverwaltung eingerichtet und die Kommunikation zwischen den Aktiven und der Verwaltung gestärkt werden. Bei einer Enthaltung nahmen die Mitglieder den Antrag einstimmig an.

Info: Homepage des Ortsvereins: www.spd-schriesheim.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019