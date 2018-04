Spendenräder füllen Lastwagen

Anzeige

Es war das zehnte Mal, dass die Schriesheimer Grüne Liste vor dem Rathaus den Fahrradflohmarkt, der in all den Jahren zu einem Selbstläufer wurde, veranstaltet hat. Dieser Flohmarkt bietet einmal den Verkäufern die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Zweiräder, Roller, Rollschuhe oder auch Fahrradhelme zu Geld zu machen. Und es besteht zudem die Gelegenheit, Fahrräder einem guten Zweck zukommen zu lassen.

Am Rande des Geschehens stand ein Lastwagen, auf dessen Ladefläche sich zahlreiche Fahrräder türmten. In diesem Jahr wurden für die Aktion „Fahrräder für Afrika“ so viele Drahtesel gebracht, dass der Lkw schon kurz nach dem Start um 10 Uhr beinahe voll war. „Wenn noch mehr Räder kommen, dann laden wir die in der Werkstatt ab und kommen noch einmal“, bemerkte Uwe Ascherl von „Bike im Bahnhof“ (Weinheim). Die Einrichtung gehört zum Radhof Bergheim, einem ökologischen und sozialem Projekt, das die nachhaltige Mobilität fördert.

Die gespendeten Räder werden von Langzeitarbeitslosen gründlich durchgecheckt und nach Afrika verschifft. In den Werkstätten werden derzeit drei Auszubildende mit Handycap in den Bereichen Fahrrad-Mechatroniker und Fahrradmonteur beschäftigt. Während ein Teil der Räder nach Südafrika geht, verbleibt ein Teil im Land und wird dem Arbeitskreis Asyl überlassen. Initiator Heinz Waegner freute sich besonders darüber, dass Fahrräder gebracht wurden, die in einem außergewöhnlich guten Zustand sind. „Das hatten wir nicht immer“.