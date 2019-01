Spiegel abgetreten

In der Silvesternacht von 31. Dezember auf 1. Januar traten unbekannte Täter in Schriesheim an mehreren geparkten Fahrzeugen die Spiegel ab. Eine Geschädigte verständigte kurz vor vier Uhr die Polizei, da sich Unbekannte an ihrem Fahrzeug, das sie in der St.-Wolfgang-Straße abgestellt hatte, zu schaffen machten. Der Spiegel auf der Fahrerseite musste dran glauben. Ein Zeuge hatte kurz zuvor beobachtet, wie eine männliche Person in der St.-Wolfgang-Straße mit einer langen Stange auf die Außenspiegel der geparkten Autos einschlug. Bei einer Nachschau konnten am Bahnhof Schriesheim, in der Schillerstraße, in der Straße Passein sowie in der St.-Wolfgang-Straße insgesamt zwölf Fahrzeuge festgestellt werden, an denen die Spiegel auf der Fahrer-, beziehungsweise Beifahrer-Seite beschädigt worden waren.

Der Täter soll sich nach Zeugenaussagen in Begleitung einer weiteren männlichen Person befunden haben und wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 180 cm groß. Er hatte eine Kapuze mit Camouflage-Muster über den Kopf gezogen. Die weiteren Ermittlungen durch den Polizeiposten Schriesheim dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden. pol

