Spieß wird Nachfolger von Ewald

Ehrungen vom Verband

Zu seinem Nachfolger schlug er seinen Stellvertreter Karlheinz Spieß vor, der seit 22 Jahren gemeinsam mit Ewald die Geschicke der WG leitet. Zu seinem Nachfolger wurde Hartmut Haas vorgeschlagen, der das Handwerk und das notwendige know how von seinem Vater gelernt hat – die Versammlung stimmten diesen Vorschlägen zu. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Winfried Krämer wiedergewählt. Aus dem Aufsichtsrats scheidet nach 18 Jahren Lore Jost, die einzige weibliche Aufsichtsrätin, aus.

Extra zur Ehrung angereist war der Verbandsprüfer Carsten Coenen. An diesem Abend durfte er gleich zwei verdiente Mitarbeiter ehren: Lore Jost, die er für ihre Verdienste mit der Ehrennadel in Silber auszeichnete und Friedrich Ewald, der im Verlauf der Jahre für seine Verdienste mit allen zur Verfügung stehenden Ehrungen, Nadeln und Medaillen ausgezeichnet wurde. Er erhielt die Ehrenurkunde in Gold. Für Lore Jost einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt wurde Anne Kippenhan, zum Stellvertreter mit einer Enthaltung Werner Morast. greg

