Sportler feiern den Vatertag

Auch in diesem Jahr lud die Ringer-Abteilung des Schriesheimer Kraftsportvereins (KSV) wieder zum alljährlichen Grillfest am Vatertag ein. Während sich der Nachwuchs auf der Hüpfburg vergnügte, schlemmten die Besucher bei deftigen Steaks und Bier. Die sommerlichen Temperaturen zogen viele Gäste an. Die Einnahmen des Festes kommen der Vereinskasse zu Gute.

Abteilungsleiter Marc Hartmann berichtete zur Mittagszeit: „Das Weißwurstfrühstück wurde sehr gut angenommen.“ Bei der Planung des Festes habe der Verein zudem Wert auf die regionale Herkunft der Produkte gelegt. Die Ringer seien mit den Besucherzahlen zufrieden. Wurde im vergangenen Jahr noch ein Show-Training der Sportler angeboten, blieb die Matte an diesem Feiertag verwaist. „Wir wollten in diesem Jahr auch mal den Sportlern die Gelegenheit zum Feiern geben“, begründete Abteilungsleiter Hartmann schmunzelnd.

Runde läuft im September an

Was den Wettkampfbetrieb und die Vorbereitung der Sportler betreffe, sei die Mannschaft vollständig und gut aufgestellt. „Wir blicken optimistisch in die nächste Runde, die im September anläuft“, kündigte der Abteilungsleiter an. Zuvor feiere der Verein am ersten August-Wochenende das Sommerfest, und auch beim traditionellen Straßenfest seien die Ringer wieder aktiv dabei. greg

