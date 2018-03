Sportlich und finanziell erfolgreiches Jahr

Anzeige

Die Bauarbeiten wurden auf die Zeit zwischen dem 6. und 12. August terminiert. „Dann können wir mit der Arbeit beginnen – vorausgesetzt, es liegen alle Genehmigungen vor“.

Der gut gepflegte Minigolfpark mit seiner weitläufigen Grünanlage wird von Freizeitsportlern und Familien geschätzt. Im zurückliegenden Jahr besuchten 17 000 Gäste die Anlage. „Das ist ein super Wert“, freute sich der Vorsitzende. Damit sei erwiesen, dass die Erhöhung der Preise von 3 Euro auf 3,50 Euro nicht abgeschreckt habe. Als weiterer Einnahmefaktor, der dem Verein Geld in die Kasse spülte, erwies sich die Vermietung der Grillhütte. „Wir haben bis in den Oktober hinein bereits 24 feste Reservierungen“.

Durchwachsen sah es zunächst im sportlichen Bereich aus. Nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga spielt der MSC in der Kreisliga. „Allerdings ist in diesem Jahr ein Aufstieg in die Verbandsliga möglich.“ Ritschel lobte den Erfolg von Jungspieler Marcel Staudt bei den Badischen Meisterschaften. Großer Beliebtheit erfreut sich auch das BMW Knopf Trophy Turnier, an dem im zurückliegenden Jahr um die 80 Spieler teilgenommen haben. „Wenn wir alle Bahnen fertiggestellt haben, rechnen wir mit noch mehr Teilnehmern“, spekulierte Ritschel.

Angestrebt wird auch eine Steigerung der Mitgliederzahl. „Wir sollten alles daran setzten, die 100er-Marke zu knacken“, betonte Ritschel. Derzeit zählt der Verein 87 Mitglieder.

Geehrt wurden an diesem Nachmittag für 40 Jahre Mitgliedschaft Thilo Killmaier, für 20 Jahre Christine Killmaier und Marco Ginal (der 1999 Deutscher Vizemeister Mitte der 1980er Jahre Vereinsmeister war), für 25 Jahre Sonja und Roger Schmidt, für stetiges Engagement im Verein Traudel Klein, Silvia Schmitt und Reiner Ritschel. greg

