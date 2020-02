Stadt flexibel und spendabel

In den vergangenen Jahren mussten zwei traditionsreiche Schriesheimer Fasnachtsveranstaltungen wegen Sicherheitsauflagen ausfallen: der Kinderfasching des KSV in der Mehrzweckhalle und die Prunksitzung der Sänger in Altenbach. In diesem Jahr finden beide wieder statt. Warum und wie das möglich wurde, darüber berichteten die Organisatoren jetzt im Gespräch mit dem „MM“.

Als im vergangenen Jahr der MGV Liederkranz Altenbach seine traditionelle Prunksitzung absagte, da war die Enttäuschung groß. Grund für diese Absage waren die immer strenger werdenden Vorschriften, die die Ehrenamtlichen nicht mehr glaubten schultern zu können.

Ein Kritikpunkt war die vorgeschriebene Security für den Einlass, deren Kosten der Verein hätte tragen sollen. „Die Auflagen waren für einen Verein wie den unseren einfach nicht mehr tragbar“, erläuterte der Vorsitzende Jürgen Fitzer. „Wir sehen ein, dass Sicherheit oberste Priorität hat, aber die Kosten dürfen nicht auf den Schultern eines Vereins abgelegt werden“, so Fitzer.

Hälfte der Kosten übernommen

Die Verwaltung lenkte ein und sicherte dem Verein für dieses Jahr zu, die Hälfte der Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen zu übernehmen. Mit diesem Deal kann der Verein leben, und so startet der Liederkranz am 15. Februar ab 19.11 Uhr in der Altenbacher Mehrzweckhalle in die fünfte Jahreszeit. „Es ist die 41. Prunksitzung und die 21. in eigener Regie“, informierte Fitzer.

17 Programmpunkte gilt es an diesem Samstag abzuarbeiten. Neu im Programm ist die Band Celebration, mit der die Veranstalter auch den musikalischen Geschmack der Jugendlichen und Junggebliebenen zu treffen hoffen. Zwei Büttenredner werden ihre Meinung ungeschmälert kundtun, akrobatische Tanz- und Showeinlagen Power unter das närrische Volk bringen. Natürlich fehlen auch nicht die „Basselschorra“ mit ihrer Guggenmusik.

„Es gibt auch noch eine Überraschung“, doch mehr wollte Fitzer nicht verraten. Ein neuer Caterer wird für das leibliche Wohl sorgen und in der Bar Cocktails wie Melonenschnaps, Pfefferlikör oder auch Gin Tonic gemixt werden.

Der KSV will in diesem Jahr seinen traditionellen Kinderfasching am Sonntag, 16. Februar, ab 14.11 Uhr wie in all den Jahren zuvor wieder in der Mehrzweckhalle feiern. Zu den Gründen, warum er vor zwei Jahren abgesagt wurde, wollte sich der Vorsitzende des KSV, Herbert Graf, nun nicht mehr äußern.

Nur so viel will Herbert Graf dazu noch sagen: dass die Stadt „aus welchen Gründen auch immer“ eine Wand zwischen vereinseigener KSV-Halle und Mehrzweckhalle gezogen habe. „Um eine so große Veranstaltung durchzuführen, ist die KSV-Halle einfach zu klein“, so Graf: „Dafür braucht es auch die Mehrzweckhalle.“ Kommen doch zu dieser Veranstaltung doch um die 350 Gäste.

Dass an diesem Sonntag der Kinderfasching starten kann, habe man den Floorballern zu verdanken. „Sie haben extra ihr Spiel verlegt“, berichtete Graf: „Und dafür sind wir den Sportlern äußerst dankbar.“

Zu erfahren war, dass es in diesem Jahr einige Neuerungen gibt, die die Spielaktionen betreffen. „Wir wollen weg von den alten Kamellen wie Sackhüpfen oder Eierlaufen und hin zu Spielen, an denen alle teilnehmen können“, betonte Graf. So haben er, Dieter Philipp, Torsten Siegmund und Jürgen Gestoehl ein neues Konzept erarbeitet, das allen Kindern gerecht werden und keines aus den Spielen ausschließen soll. „Zuvor war immer nur ein kleiner Teil der Kinder an den Spielen aktiv dabei, und die anderen schauten zu.“

Beibehalten wird das traditionelle Tauziehen, auch gibt es eine Schnitzeljagd durch die Halle, und auch ein Zauberer wird erwartet.

Doch was wäre ein Kinderfasching ohne Kostümprämierung? Eine Jury wird sechs der schönsten Kostüme prämieren. Zum Dank erhalten die Gewinner Gutscheine, gespendet von örtlichen Geschäften.

Für das leibliche Wohl wird auch bestens gesorgt sein. Die KSV-Frauen werden leckere süße Verführungen backen, es gibt Kaffee und andere Getränke, für den kleinen Hunger Putenwürstchen und Pommes.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020