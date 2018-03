„Stadt gehört fast kein Grund und Boden“

Anzeige

Explodierende Mieten, zu wenig Wohnraum: Soziale Gerechtigkeit wird beim Thema Wohnen konkret – und deshalb sehen die Sozialdemokraten im Schaffen von Wohnraum, in einer Erhöhung des Fördervolumens in der Wohnraumförderung und in einer anderen sozialen Differenzierung der Grunderwerbssteuer eine Zukunftsaufgabe. Das wurde deutlich in der Veranstaltungsreihe „Reden wir über….“ mit dem SPD-Politiker Daniel Born (MdL) aus Schwetzingen.

Birgit Schall, Schriftführerin des Ortsvereins in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Sebastian Cuny, begrüßte rund 20 Gäste im „Gasthaus Goldener Hirsch“. Der Landtagsabgeordnete brachte als wohnungspolitischer Sprecher seiner Fraktion Zahlen zur Wohnungsbaupolitik aus Stuttgart mit: „Die Situation ist dramatisch. Die SPD fordert 300 Millionen für ein Förderprogramm Wohnen.“ Das Programm der grün-schwarzen Landesregierung mit 250 Millionen Euro reiche nicht aus. Laut einer Prognos-Studie bestehe bis zum Jahr 2020 ein jährlicher Wohnungsneubaubedarf von 65000 Wohnungen. Born warnte vor regionalen Wohnungsengpässen, zumal in den folgenden Jahren auch zahlreiche Wohnungen aus der Mietpreisbindung herausfallen.

Der SPD-Mann befürwortet außerdem die Gründung einer gemeinnützigen Landesentwicklungsgesellschaft, die Grundstücke erwerben und zügig entwickeln soll für einen eigenen Wohnungsbestand. Mit Freude nahm er deshalb die aktuellen Schriesheimer Gedankenspiele zur Kenntnis: Kürzlich ist bekanntgeworden, dass die Stadtverwaltung die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft vorantreiben möchte (der MM berichtete). „Wir sind sehr erfreut, dass der Bürgermeister diese Anregung aus unseren Reihen so schnell aufgegriffen und konkretisiert hat. Denn Immobilien in kommunalem Besitz sind ein Schlüssel, bezahlbares Wohnen umzusetzen“, reagierte seinerzeit die SPD-Fraktion. Bereits im Kommunalwahlkampf 2014 habe man sich dafür ausgesprochen, mit dem Kauf des Kreisaltenheims aktiv in die Entwicklung von Wohnraum einzusteigen, erklärte nun auch Birgit Schall.