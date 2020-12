Stadt hat jetzt Sprecherin

Larissa Wagner: erste Pressesprecherin der Stadt Schriesheim. © Markus Prosswitz

Die Stadt Schriesheim verfügt jetzt offiziell über eine Pressesprecherin: Zum 1. Dezember hat die 24-jährige Mannheimerin Larissa Wagner die vom Gemeinderat neu geschaffene Position übernommen. Dies teilte sie am Donnerstagnachmittag mit – also in der ersten Pressemitteilung, die sie im neuen Amt verschickt hat.

Diese Pressemitteilung trägt die Überschrift: „Stadt Schriesheim rüstet auf“. Denn im Mai diesen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, eine eigene Planstelle für „Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation“ zu schaffen.

Internetauftritt neu gestalten

Zu ihren Aufgaben gehört die Neugestaltung des Internetauftritts der Stadt, aber auch die Pressearbeit der Verwaltung; diese wird künftig in der Person Wagners zusammengefasst.

Schriesheim ist die zweite Kommune im Umland, die diesen Weg geht. Den Anfang machte in Ladenburg Bürgermeister Stefan Schmutz nach seiner Amtsübernahme 2017.

Larissa Wagner war in dem Bewerbungsverfahren erfolgreich, das ihrer Anstellung vorausging. Sie ist 24 Jahre alt und hat an der Universität Mannheim Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Sie wohnt im Mannheimer Vorort Sandhofen. -tin

