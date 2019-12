Stadt setzt Firma Frist bis Freitag

Wie geht es weiter mit der Lieferung der 139 Container als Ausweichquartier für den Unterricht und mit dem 21-Millionen-Projekt Schulsanierung an sich? In dieser Frage wird noch diese Woche eine Vorentscheidung fallen, möglicherweise am Freitag. „Danach werden wir sehen“, erklärte Bürgermeister Hansjörg Höfer im Gespräch mit dem „MM“.

Wie berichtet, hat die beauftragte Firma entgegen der vertraglichen Vereinbarung die 139 Container, die als Ausweichquartier für den Unterricht dienen sollen, am 27. November nicht geliefert. Daraufhin kündigte die Stadt am 3. Dezember den Vertrag. Dagegen wehrte sich die Firma mit Hilfe eines Anwalts, worauf die Stadt die Kündigung zurückzog.

Höfer verlangt verbindliche Daten

In einem Gespräch am Dienstag vergangener Woche im Schriesheimer Rathaus bot die Firma ihrerseits an, die Container zeitnah zu stellen. Nach „unseren bisherigen Erfahrungen mit der Firma“, wie Höfer formuliert, und ähnlichen Schwierigkeiten an anderen Orten, zuletzt in Malsch, verlangte der Bürgermeister jedoch verbindliche Aussagen nicht nur zum Zeitplan, sondern auch zu technischen Standards wie Statik und Brandschutz. „Die Firma hat bis Freitag Zeit, sie zu beantworten. Danach werden wir sehen“, so Höfer.

Nach seiner Schilderung verlief das Gespräch, zu dem die Firmenvertreter mit zwei Anwälten erschienen seien, in angespannter Atmosphäre und teils lautstark. Zum Eklat sei es gekommen, als ein Anwalt der Firma der Stadt geraten habe, im kleinen Sitzungssaal die Gemälde abzuhängen, die mittelalterliches Treiben zeigen. Diese zeugten von einem „hoheitlichem Denken“, von dem auch der Umgang der Stadt mit der Firma zeuge. Dies wies Höfer zurück: „Sie sind hier nur Gast.“

