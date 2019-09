Stadt und Grüne in Altenbach aktiv

Der Niedergang der Infrastruktur im Stadtteil Altenbach, vor allem im Bereich der Lebensmittelversorgung, wird immer stärker ein Thema der Kommunalpolitik in Schriesheim. Sowohl die Stadtverwaltung als auch Parteien, konkret die Grünen, wenden sich diesem Thema zu.

Für Montag, 30. September, 19 Uhr, lädt die Stadtverwaltung zu einer „Bürgerwerkstatt Nahversorgung Altenbach“ in die Verwaltungsstelle ein. Dabei sollen Ideen zu folgenden Fragen gesammelt werden: Welche Waren und Dienstleistungen sollen vor Ort erhältlich sein? Wie kann die Nahversorgung sichergestellt werden? Was brauchen Sie in Altenbach, um jetzt und auch in Zukunft gut leben zu können?

Zur Vorbereitung laden die Grüne Liste und der grüne Landtagsabgeordnete Uli Sckerl am Donnerstag, 26. September, zu einem Rundgang durch den Stadtteil ein; Treffpunkt ist um 15 Uhr am Ortsmittelpunkt. Dabei soll das bestehende Angebot bewertet und nach Standorten für mögliche Neuansiedlungen Ausschau gehalten werden. -tin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019