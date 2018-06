Stadt verpflichtet Investoren

Anzeige

In vielen deutschen Großstädten gibt es das schon, nun führt erstmals auch eine Kleinstadt in unserer Region eine ähnliche verbindliche Vorgabe ein: Jeder Bauherr, der Wohnhäuser mit mehr als fünf Wohneinheiten neu errichtet, muss davon 20 Prozent für kostengünstiges Wohnen ausweisen. Einen entsprechenden Antrag der SPD beschloss der Schriesheimer Gemeinderat mit den Stimmen von SPD, Grünen und CDU gegen die Mehrheit der Freien Wähler bei Enthaltung der FDP.

Wie die Verwaltung in ihrer Vorlage darstellt, liegt der Kaufpreis für Wohnungen in Schriesheim bei 2000 bis 2250 Euro pro Quadratmeter. Im Mietwohnungsbau beträgt die durchschnittliche Kaltmiete 8,50 bis 9 Euro pro Quadratmeter. „Damit liegt Schriesheim im mittleren Preissegment in der Region.“

„Gefühlt ist die Situation in Schriesheim eine andere“, erklärte SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny in seiner Rede zur Begründung seines Antrages: „Auch in Schriesheim ist bezahlbarer Wohnraum Mangelware. Dies trifft inzwischen junge Familien ebenso wie alleinstehende Senioren.“ Dies sei auch Ergebnis einer verfehlten Politik der Stadt, die in den 1990er Jahren ihre kommunalen Wohnungen verkauft habe.