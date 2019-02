Stadt zahlt Zuschuss an neue Vermieter

Die Mietpreise steigen gerade in den Ballungsräumen ins Unermessliche, Hausbesitzer entmieten bezahlbare Wohnungen und machen daraus Luxusappartements. Und die auf der Strecke bleiben, sind Rentner mit kleinem Budget, Menschen mit kleinen Einkommen oder Behinderungen und vor allem Alleinerziehende. Der Ruf „wir brauchen bezahlbaren Wohnraum“ ist in aller Munde, aber außer Lippenbekenntnissen herrscht großes Schweigen.

Doch Baden-Württemberg will neue Wege beschreiten und dem Lippenbekenntnis Taten folgen lassen. So hat der Städtetag das Projekt „Raumteiler“ ins Leben gerufen, das sowohl für die Vermieter wie auch für die Mieter eine „Win-win-Situation“ darstellen soll. Die Idee ist recht simpel: Vermieter sind bereit, nicht genutzten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, und die Verwaltungen vermitteln dem Vermieter den Mieter, der möglichst passen soll.

Als Schmankerl für die Bereitschaft gibt es von der jeweiligen Verwaltung Zugeständnisse. So gewährt sie für die Instandsetzung und Renovierung leerstehender Räume oder für den Ausbau von Dachgeschossen dem künftigen Vermieter einen Sanierungszuschuss von bis 200 Euro pro Quadratmeter. Dafür muss sich der Vermieter auf ein Belegungsrecht über zehn Jahre verpflichten. Ferner wird ihm ein Mietausfall bis fünf Jahre garantiert. Viele große Städte in Ländle haben sich vom Werbefilm, natürlich im charmanten Schwäbisch, der im Internet abzurufen ist, inspirieren lassen.

So geht auch die Kleinstadt Schriesheim mit großer Begeisterung und viel Enthusiasmus an das Projekt ran. Die ersten Flyer „Schriese FAIRmietet“ sind gedruckt und werden während des Mathaisemarkts im BDS-Zelt verteilt, wo sich auch künftige Vermieter über das Procedere von den Mitarbeitern des Rathauses beraten und informieren lassen können. „An diesem Projekt sind alle Ämter des Rathauses beteiligt“, führte Bürgermeister Hansjörg Höfer bei einem Pressegespräch im Rathaus in das aktuelle Thema ein. An dem Termin nahmen auch die Vertreter aller Abteilungen teil, angefangen vom Sozialamt über die Inklusionsstelle bis hin zur Kämmerei.

Viele Leerstände

Der Bürgermeister betonte, dass es auch in Schriesheim viele Menschen gebe, die händeringend eine bezahlbare Wohnung suchten, aber an den Kosten scheiterten. Auf der anderen Seite stehen viele Häuser und Wohnungen leer, auf die die Stadt nicht zurückgreifen könne, weil sie in privater Hand lägen. Daher habe man sich dazu entschlossen, diese Aktion zu unterstützen.

In diesem Flyer, der dann auch in Geschäften und an anderen häufig frequentierten Orten ausgelegt ist, werden alle Vorteile erörtert, die ein Vermieter für seine Bereitschaft, eine Wohnung zu sozialverträglichen Konditionen anzubieten, erhält. Kontakte stellt beispielsweise das Sozialamt her, das dann auch beide Partner zusammenbringt, um sich näher kennenzulernen und zu prüfen, ob die Chemie stimmt – also eine Art Partnervermittlung.

Bürgermeister Hansjörg Höfer hofft, im Jahr etwa fünf Wohnungen für die entsprechenden Zielgruppen zu finden: „Wir wären sehr glücklich, wenn wir in diesem Jahr drei Wohnungen vermitteln könnten. Doch zuvor muss der Gemeinderat seine Zustimmung geben. greg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019