Stiftungen präsentieren sich beim „Guten-Taten-Tag“

Herbert Graf, Fördervereinsvorsitzender des Schriesheimer KSV, nannte das Sommernachtsfest, das auf dem Parkplatz am Sportzentrum mit DJ Sigges startete, das beste seit vielen Jahren. „Wir haben bis in die Nacht hinein gefeiert“, kommentierte er. „Die Stimmung war einfach großartig“. Seit einiger Zeit setzt der KSV auf Musik mit einem DJ. Ein Grund hierfür sei die breitgefächerte Musikausrichtung, so dass das Publikum jeden Alters auf seine Kosten komme.

Was das Programm bei diesem Sommerfest anbelangte, so hat der KSV versucht, andere Wege zu beschreiten. Statt die Besucher nur seicht zu berieseln, hatten die Veranstalter am Samstagvormittag bis in den Nachmittag hinein einen „Guten-Taten-Tag“ arrangiert. Sieben Stiftungen hatten die Gelegenheit, sich zu präsentieren und den Gästen ihre ehrenamtliche Arbeit näher zu bringen.

Zu denen, die den Schriesheimern nicht ganz unbekannt sind, gehört die H+G Bank Stiftung, die Kultur, Sport und Ehrenamt finanziell unterstützt. So hat die Stiftung die Terrasse im Waldschwimmbad gesponsert, und sie hat Sportvereinen, beiden Kirchengemeinden wie auch dem Bergwerksverein finanziell unter die Arme gegriffen.