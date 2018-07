Stolpersteine erinnern an NS-Opfer

Anzeige

Schriesheim steht heute im Zeichen der Erinnerung an ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt weitere elf seiner Stolpersteine. Eingraviert sind in den Messingtafeln die Namen ehemaliger Schriesheimer, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind.

Einen besonderen Charakter erhält die Verlegung der Steine dadurch, dass 14 Nachkommen der Betroffenen dazu eingeladen sind. Sie werden dabeisein, wenn die Stolpersteine mit den Namen ihrer Vorfahren ins Pflaster eingelassen werden, als Mahnmal für heutige und künftige Generationen.

Lore Tobias geborene Sussmann, heute 89 Jahre alt, hat selbst in der Heidelberger Straße 8 gelebt. Sie war bereits 2003 und 2009 auf Einladung der Stadt in ihrer alten Heimat; nun kommt sie in Begleitung ihres Mannes, ihrer Töchter, Schwiegersöhne und einer Enkelin aus den USA. Beginn der Aktion ist um 9.30 Uhr vor dem Haus Römerstraße. Nachfolgend eine Übersicht der neuen Standorte und der Menschen, an die dort erinnert wird.