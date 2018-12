Strahler und Gutscheine helfen gegen die Not

Armut wird in einer reichen Gesellschaft oft übersehen. Der Armutsbericht 2018 spricht von einem Rekord-Hoch. 13,7 Millionen Deutsche leben unter der Armutsgrenze, die mehr als 100 000 Obdachlosen noch gar nicht mitgerechnet. Von Armut betroffen sind vor allem viele ältere Frauen und alleinerziehende Frauen, die mit ihren Kindern am Existenzminimum leben.

Zum Glück gibt es viele private Organisationen und Spender, die an sie denken und ihnen gerade zur Weihnachtszeit eine kleine Freude zukommen lassen. Einen Scheck von 1290 Euro überreichten Christiane Haase und Andrea Diehl von der CDU-Frauen-Union (FU) jetzt an die Leiterin des Sozialamtes, Christine Söllner. Das Geld stammte aus dem Verkauf von selbst gestrickten Socken von Margret Fallmann und weiteren Flohmarkt-Artikeln. Claudia Nagelstein hatte kistenweise italienische Marmelade, Tee und Dresdner Stollen geschickt, die auf großes Interesse bei den Kunden stießen. Ein weiterer Teil kam aus Spenden, die beim traditionellen Martinsgansessen zusammengetragen wurden, sowie von privater Seite. Von dem Betrag wurden 31 Schriesheimer Strahler zu zehn Euro gekauft, die sie der Leiterin Christine Söllner zu treuen Händen übergaben. „Bei Frau Söllner sind die Spenden in guten Händen“, betonte Haase bei der Spendenübergabe im Sozialamt im Beisein von Bürgermeister Höfer.

Mitgebracht hatten die CDU-Damen auch mehrere Tüten mit Kuscheltieren und Kinderbüchern, Marmelade und Stollen, Waren, die am Schwimmbadflohmarkt keine Käufer gefunden haben, darunter waren auch warme Socken in sämtlichen Größen. Neben den Schriesheimer Strahlern sind auch Lebensmittelgutscheine sehr begehrt. Söllner berichtete von gerade älteren Menschen, die am Ende des Monats zu ihr kämen und über einen leeren Kühlschrank klagten.

„Sie sind dann so dankbar, wenn sie einen dieser Lebensmittelgutscheine bekommen.“ Die Sozialamtsleiterin sieht fast täglich Menschen, die von 419 Euro Grundsicherung leben müssten und sich nicht einmal Winterkleidung leisten könnten. „Viele schämen sich, zum Sozialamt zu gehen“, berichtet sie: „Lieber verbrauchen sie ihren letzten Cent, als sich als Bittsteller fühlen zu müssen.“

Viele der wohlhabenden Bürger wüssten nicht, dass diese Menschen alles von dieser Grundsicherung kaufen müssen: „Eine neue Brille oder aber in der Apotheke ein Rezept einlösen, dafür reicht das Geld nicht.“ Sie kenne Frauen, die so arm seien, dass sie sich nicht einmal einen Kaffee oder Tee leisten könnten. „Sie sind so dankbar für jede Zuwendung“, versicherte Söllner.

Bürgermeister Hansjörg Höfer dankte den FU-Damen für ihr Engagement und dafür, dass sie bewusst am Weihnachtsmarkt für die Menschen in Not gesammelt haben. „Die Schriesheimer haben die Bedürftigen im Blick, sie werden nicht vergessen“, sagte Höfer. greg

