„Besondere Zeiten benötigen besondere Ideen“, meint Astrid Spies von der Schriesheimer Winzergenossenschaft und betont: „Die haben wir!“ Zwar fällt in diesem Jahr auf Grund von Corona das Kerwe-Straßenfest aus, das eigentlich am kommenden Wochenende hätte stattfinden sollen; doch die WG legt ein Angebot auf: „Straßenfest to go“.

Darunter versteht sie – ähnlich der Ladenburger Aktstadtfest-Box – eine Tasche, gefüllt mit fünf Weinen, die sonst auf dem Straßenfest ausgeschenkt werden, und natürlich dem Schriesecco, Verkaufsschlager der WG. Doch nicht nur die gestaltete Tasche ist im Preis inbegriffen, sondern auch ein Duo Weingläser.

Laufzeit bis 12. September

Die Aktion läuft noch bis zum 12. September diesen Jahres, also über das eigentliche Straßenfestwochenende hinaus. Zu den üblichen Öffnungszeiten des Weinverkaufsladens in der Heidelberger Straße ist die Tasche zum Preis von 32,95 Euro erhältlich. „So also“, versichert Astrid Spies, „kann Straßenfest auch zuhause gefeiert werden.“ -tin

