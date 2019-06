Streit nach Zuammenstoß

Unklar ist der Hergang eines Unfalls, der sich in Schriesheim an der Einmündung L 536/B 3 ereignet hat. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren am vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr zwei Fahrzeuge der Marke Audi zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Weinheim stritten sich die Beteiligten und beschuldigten sich gegenseitig der Verursachung. Offenbar kam es während der Fahrt – die Männer fuhren eine längere Zeit hintereinander her – auch zu Provokationen. Sowohl der 60-Jährige als auch der 62-Jährige gaben unterschiedliche Versionen an, so dass die Polizei nun Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06201/1 00 30 zu melden. red/pol

