Stühlerückenam Ratstisch

Erneut kommt es in der laufenden Legislaturperiode zu einem Wechsel in der Schriesheimer Bürgervertretung: Für Grünen-Stadträtin Sabine Fath, die auf Grund ihres Wegzuges aus der Weinstadt ihr Mandat niederlegen muss, wird in der öffentlichen Ratssitzung am kommenden Mittwochabend der bisherige Ursenbacher Ortschaftsrat Bernd Trotte als ihr Nachfolger verpflichtet.

Fath hatte bei der Kommunalwahl 2004 jenen Ratssitz erobert, der dem kleinen Stadtteil Ursenbach vorbehalten ist. Da die Gemeindeordnung vorsieht, dass ein Gemeinderatsmitglied seinen Erstwohnsitz vor Ort hat, muss sie ihr Mandat nach ihrem Umzug nun aufgehen.

Für sie rückt Bernd Trotte nach, erst seit einem halben Jahr Mitglied des Ortschaftsrates im Stadtteil Ursenbach, als er dort für den ausgeschiedenen Leonardo Papandrea nachrückte. Nach dem Wunsch seiner Fraktion soll Trotte im Gemeinderat in jenen Ausschüssen Mitglied werden, in denen auch Fath tätig war, vor allem im Marktausschuss.