Sturmtief fegt über den Südwesten

Schriesheim/Mannheim.Zu Behinderungen hat gestern ein Sturmtief in ganz Deutschland und auch in der Region geführt. Beim Schriesheimer Mathaisemarkt (Bild) musste kurzfristig der für den Nachmittag vorgesehene traditionelle Festzug abgesagt werden. Der Umzug, der alljährlich 25 000 Besucher in die Weinstadt an der Bergstraße lockt, soll nächsten Sonntag nachgeholt werden. Der Bahnverkehr kam in ganz Deutschland teilweise zum Erliegen. Wegen eines Baums im Gleisbett fuhren etwa keine Züge mehr zwischen Mannheim über Lampertheim nach Frankfurt. Das Polizeipräsidium Mannheim verzeichnete rund 200 Einsätze. -tin

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019