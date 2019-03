„Super Signal an den Stadtteil“

Die geplante Umgestaltung des Marktplatzes Rheinau hat eine erste kommunalpolitische Hürde genommen: In öffentlicher Sitzung am Mittwochabend wurden die Pläne vom Bezirksbeirat des Stadtteils ein-stimmig gebilligt. Wenn der Ge-meinderat dem 2,8 Millionen-Euro-Projekt zustimmt, was als sicher gilt, dann können die Arbeiten bereits im März nächsten Jahres beginnen.

Um die Aufenthaltsqualität zu stärken, werden Wasserspiele angelegt. Sie sollen die Umrisse des Stadtteils Rheinau mit seinen verschiedenen Ortsteilen abbilden. Die Düsen werden bündig mit dem Boden angelegt. „Auch wenn mal ein Lkw drüberfährt, nehmen sie keinen Schaden“, so Planer Sebastian Thönnessen. Der alte Brunnen wird abgebaut, seine Skulptur aber integriert.

Außerdem werden Sitzbereiche angelegt – teilweise, dass man sich gegenübersitzt, manche mit tischähnlichen Konstruktionen, „die zum Picknick einladen“, so Thönnessen.

Die Gastronomie entlang der Schwabenheimer Straße erhält Bereiche, die sie für Außenbestuhlung nutzen kann. Im Gegensatz zum ursprünglichen Konzept der Planer bleibt auf Wunsch der Bevölkerung das Gefallenendenkmal erhalten – ebenso wie die Telefonzelle an der Relaisstraße. Ob und wo die Uhr erhalten werden kann, wird noch geprüft. Auch ein behindertengerechtes WC wird gestellt.

Insgesamt 51 Stellplätze

Nach Süden hin erhält der Platz einen Abschluss in Form einer Baum-arkade, die am Ende eine „Baumhalle“ bilden soll. „Nach 30 Jahren ist das Dach geschlossen“, scherzt Thönnessen. Insgesamt wird es 38 Bäume geben: 28 werden neu gepflanzt, zehn der bisherigen bleiben erhalten, fünf werden gefällt. Unterhalb dieser Baumhalle wird ein Teil der Parkplätze angelegt. Insgesamt stehen 51 zur Verfügung, davon drei für Schwerbehinderte.

Zwecks Anbindung der Kirche erhält der Bereich zwischen ihr und der Relaisstraße einen einheitlichen Belag. Dies gilt auch für den entsprechenden Abschnitt der Durlacher Straße; sie bleibt in beiden Richtungen geöffnet, jedoch künftig mit 20 Kilometern Höchstgeschwindigkeit. Die Geschäfte der Schwabenheimer Straße dürfen weiterhin angefahren werden. Allerdings können die Autos von dort aus nicht mehr direkt auf die Relaisstraße gelangen; sie müssen auf dem Platz wenden, wie Dorothea Nachtway vom Fachbereich Tiefbau erläuterte. Auch in seinem neuen Zuschnitt bleibt der Platz für den Wochenmarkt voll nutzbar.

Die Kosten liegen bei 2,8 Millionen Euro. Davon verschlingen die baulichen Maßnahmen zur Platzgestaltung mit 998 000 Euro den größten Anteil. Die Wasserspiele kosten 305 000, die Beleuchtung 171 000 Euro. Die jährlichen Unterhaltungskosten liegen bei 25 000 Euro. „Der Gemeinderat wird noch vor der Neuwahl im Mai darüber befinden“, betonte Sitzungsleiter Claudius Kranz.

Stadtteilfest soll bleiben

Im Bezirksbeirat stieß die Planung auf Zustimmung. Einwände betrafen nur Details. CDU-Vorsitzender Christoph Hambusch forderte sicherzustellen, dass das Stadtteilfest in gewohntem Umfang stattfinden kann: „Es ist identitätsstiftend für den Vorort.“ Thönessen sah angesichts des zur Verfügung stehenden Raumes dafür auch keine Probleme. Heinrich Koch regte eine Fußgängerquerung über die Relaisstraße in Höhe des Marktplatzes an: „Wenn er künftig stärker frequentiert werden soll, dann ist dies unerlässlich.“

Heftige Kritik kam von der SPD an den Planungen für die Bauzeit, während derer der Platz für den Wochenmarkt nicht nutzbar sein soll. „Das tragen wir nicht mit“, machte Ulrike Kahlert klar. Markthändler würden sich andere Stadtteile suchen, der Markt möglicherweise gar sterben.

„Ich würde die Emotionalität herausnehmen“, mahnte Claudius Kranz zur Gelassenheit. „Auf dem Lindenhof hatten wir das gleiche Problem beim Meeräckerplatz und haben eine Lösung gefunden.“ Er habe bereits „mehrere Alternativen im Hinterkopf“, deutete Kranz an.

Auch seine Kollegen Stadträte waren zufrieden. „In kurzer Zeit werden alle drei zentralen Orte der Rheinau saniert“, so Thorsten Riehle (SPD): „Erst wurde der Kompaktbahnhof umgebaut, nun der Marktplatz. Und wenn der fertig ist, folgt schon der Karlsplatz.“ Das sei ein Super-Signal an den Stadtteil“. Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) bekannte: „Ich freue mich schon, wenn 2021 die ersten Kinder barfuß über die Wasserspiele laufen.“

