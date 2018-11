Talentschuppen für Schüler und Lehrer

„Ich hoffe, wir können alle gemeinsam einen schönen, musikalischen Abend verbringen“, eröffnete Moderator Nicolas Pawelka den zweiten Talenteabend des Kurpfalz-Gymnasiums-Schriesheim (KGS). Bei diesem Ereignis konnten dieses Jahr knapp 40 Schülerihr musikalisches Können unter Beweis stellen.

„Dabei war der Musik-Talentschuppen in diesem Jahr eigentlich gar nicht vorgesehen“, äußerte sich Janette Schmid, Musiklehrerin am KGS, im Laufe des Abends. Jedoch sei ihr Musikkurs aus der Jahrgangsstufe 2 (J2) vor einigen Wochen auf sie zugekommen und hätte sich bereit erklärt, einen Großteil zur Organisation dieses Events beizutragen. Damit habe der Entschluss festgestanden: Das Kurpfalz-Gymnasium-Schriesheim sollte auch in 2018 wieder zum „Talentschuppen“ werden.

Das Publikum konnte an diesem Abend eine bunte Mischung aus einigen klassischen Stücken, aber auch moderneren Pop-Songs und bekannten Titelsongs aus Funk und Fernsehen lauschen. Genauso vielfältig waren auch die Instrumente, auf denen die Schüler ihre Stücke vortrugen. So kamen neben dem Klavier, der Gitarre oder dem Gesang unter anderem auch einige Xylophone und eine Harfe zum Einsatz.

Für besonders gute Stimmung sorgten an diesem Abend Lia-Stella Ficarra, Emma Fischer, Mona Kempf, Katharina Köchler, Allegra Sauter und Katharina Starukhina (Gesang) mit dem Song „Happy“ von Pharrel Williams. Unterstützt wurden sie dabei auch von Tim Ufer (Schlagzeug), Michelle Maier und Janette Schmid (beide Klavier). Deutlich ruhiger, aber nicht weniger stimmungsreich wurde es bei dem spanischen Stück „Capricho Árabe“ von Francisco Tárrega, welches Phillip Isaak virtuos auf der Gitarre vorführte.

Viel Applaus des Publikums

Einen Höhepunkt bildete an diesem Abend der Soloauftritt von Jana Killian, die ihr eigens komponiertes Stück „Good Enough“ sang und gleichzeitig auf dem Klavier begleitete. Sie spielte anschließend auch noch gemeinsam mit Sophia Werni (Gitarre, Gesang) zwei weitere Stücke, wobei eigentlich nur eines dieser Stücke offiziell geplant war. Mit viel Applaus des Publikums wurden die zwei für eine Zugabe auch noch ein zweites Mal auf die Bühne geholt.

Auch der gesamte Musikkurs aus der J2 präsentierte gegen Ende des Abends selbst noch ein Stück. Unter Einsatz einer bunt gemischten Band, bestehend aus einem Schlagzeug, zwei Gitarren, einem Cello, einer Violine und einem großen Chor, spielten sie den Klassiker „Another brick in the wall“ von Pink Floyd.

„Nicht nur die Schülerschaft, sondern natürlich auch das Lehrerkollegium hat Talente“, moderierte Nicolas Pawelka schließlich noch einen besonderen Auftritt an. Bei diesem sorgten Markus Krook, Simone Müller, Veronika Gäng und Christina Glock (Gesang) ordentlich für Stimmung beim Publikum, indem sie die Titelmelodie von der „Sendung mit der Maus“ zu viert an einem Klavier spielten.

Neben den musikalischen Höhepunkten wurde den zahlreichen Besuchern an diesem Abend auch ein gemütlicher Sektempfang, sowie reichliche Verpflegung geboten. Besonderer Dank für die tatkräftige Mithilfe bei der Organisation des Ereignisses ging neben Janette Schmid, Michelle Maier und dem Musikkurs der J2 vor allem auch an die Technik-AG des KGS, bestehend aus Tom Behrends, Nelly Warmuth, Frederic Winterstein, Lennart Gugau, Paola Klein, Daniel Hoch und Jan Rauh, die an diesem Abend für eine stets einwandfrei funktionierende Technik bei den Auftritten gesorgt hatten. red

