Talstraße wird sich drastisch verändern

„Die Talstraße wird in den kommenden zehn Jahren als Baustelle und Wohngebiet dominierend sein für die Kommunalpolitik.“ Mit diesen Worten umriss Bürgermeister Hansjörg Höfer bei einem Pressegespräch die Bedeutung von zwei Themen, mit denen sich der Gemeinderat in seiner heutigen Sitzung befassen wird: Es geht zum einen um die Sanierung der Straße sowie Austausch von Wasser- und Abwasserleitungen und zum zweiten um das Sanierungsgebiet Talstraße.

Seit 1. Oktober ist die Talstraße keine Landes-, sondern eine Gemeindestraße. Die Abstufung kam als Folge der Inbetriebnahme des Branichtunnels. Nun möchte die Stadt ihre Straße herrichten, wofür sie mit einem finanziellen Aufwand von rund sechs Millionen Euro plus Architektengebühren rechnet. Es geht dabei um die etwa 2,8 Kilometer lange Strecke von der Einmündung B3 bis zum Anwesen Talstraße 168 (unweit von Kling-Malz).

Zum neuen Straßenbelag, so Bauamtsleiter Markus Schäfer, kommen Wasser- und Abwasserleitungen samt Hausanschlüssen sowie Gehwege. Am schwierigsten wird die Sanierung von Gaulsbrücke und Schottererbrücke. Sie gilt nicht nur als technisch anspruchsvoll, sondern der Verkehr muss auch fließen. Denn von der Talstraße erfolgt die Zufahrt zu angrenzenden Straßen, zudem dient sie als Umleitung bei einer Sperrung des Branichtunnels.

Falls der Gemeinderat heute der Vergabe der Ingenieurleistungen mit einem Gesamtvolumen von rund 124 000 Euro zustimmt, treten die Planer in Aktion. Baubeginn an den Brücken soll im Spätjahr 2019 sein, Abschluss der Arbeiten im Jahr 2020. Gemäß einer Schätzung belaufen sich die Baukosten auf rund 2,1 Millionen Euro plus Ingenieurhonorar. Dann erfolgt in fünf Bauabschnitten die Sanierung der Straße. Begonnen wird 2020 mit dem Bereich Schmale Seite.

Talstraße zum zweiten: Der Gemeinderat soll die Festlegung des Sanierungsgebiets „Talstraße“ und einen Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm beschließen. Gemäß Verwaltung verlauft das Sanierungsgebiet von der B3 bis zum Festplatz, inklusive Rathaus, sowie vom Burgweg bis zur Einmündung Rappenbuckel. Insgesamt eine Fläche von 10,7 Hektar. Ausgenommen sind die Bereiche, die im Gebiet der Altstadtsanierung gelegen haben.

Für Eigentümer von Häusern im Gebiet besteht die Möglichkeit, einen Zuschuss für die Sanierung von Gebäuden, Schaffung von Wohnraum sowie energetische Sanierung zu erhalten, erläuterte der Bauamtsleiter. Nach 2022 steht auch die Sanierung des 1972 gebauten Rathauses an. Noch 2018 soll der Antrag ans Land gestellt und 2019 begonnen werden. „Die Anwohner warten darauf“, so Bürgermeister Höfer.

Talstraße zum dritten: Die Verwaltung schlägt dem Rat vor, der Pauschalzahlung des Landes für fehlende Unterhaltung der ehemaligen Landestraße zuzustimmen. Die Summe von rund 2,8 Millionen Euro dafür bewertete Höfer als „absolut fair“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018