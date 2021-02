Tempo 100 auf der A 5?

Von Konstantin Groß

Als Hansjörg Höfer am Dienstag vergangener Woche an der Bundesstraße 3 die neuen Ortseingangsschilder einweiht, da sind die Worte des Bürgermeisters kaum zu verstehen. „Hier ist ja ein Lärm fast wie auf der Autobahn“, meint er. Die kleine Szene zeigt: Der Lärm an der A 5 ist ein Thema, das in Schriesheim mittlerweile in vieler Munde ist, natürlich auch in der

...