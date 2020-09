Theaterstück zum Thema „Dating in Nachtclubs“

Ob er sich inzwischen schon als Londoner fühlt? Der aus Schriesheim stammende Sherwin Douki denkt ganz kurz nach. „Das würde ich schon sagen auf ‘ne Art, aber es fühlt sich jedenfalls weiterhin richtig an, dort zu sein.“ Seit Oktober 2018 ist er an der renommierten „Royal Central School of Speech and Drama“ in der englischen Metropole eingeschrieben (der „MM“ berichtete). Bald beginnt der 20-Jährige, der 2017 in Ladenburg glänzend die Hauptrolle im „Luther“-Musical sang, bereits das letzte Jahr seines Bachelorstudiums.

WG mit Jennifer Brand

Grund genug, den ehrgeizigen Nachwuchskünstler erneut zu treffen. Mittlerweile teilt er sich mit der nur wenig älteren Jennifer Brand aus Schriesheim im Stadtteil Bow eine Wohnung. Das Gesangs- und Tanztalent hatte Douki anfangs nur begleiten und ihm das Eingewöhnen erleichtern wollen. Von ihm angesteckt, studiert sie nun selbst ebenfalls an der Themse: an der Musical Academy im Stadtteil Stratford. „So oft es unsere Stundenpläne erlauben, frühstücken wir zusammen“, erzählt der Absolvent des Heinrich-Sigmund-Gymnasiums (HSG).

Könnte ihm der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs noch schaden? Douki hat sich informiert: „Wer vor 2020 mit dem Studium angefangen hat, muss den Brexit nicht fürchten.“ Problematisch sind dagegen die Preise in London.

Ferienjob im Krankenhaus

Douki jobbt deshalb auch jetzt während der Ferien in der alten Heimat im Krankenhaus. Trotz der vielen Arbeit steht er vor einem weiteren Meilenstein: „Meine Abschlussarbeit steht an“, erklärt der Nachwuchskünstler in der elterlichen Wohnung in Hirschberg.

Das Theaterstück, an dem er feilt, enthält Gedanken zum Thema „Datings in Londons Nachtclubs und Bars“. Laut Vorgaben seiner Prüfer sollte das Stück 40 Minuten Spielzeit haben und in einem Essay analysiert werden. „Ich habe auch vor, es auf die Bühne zu bringen“, erklärt Douki, warum er sich besonders hineinkniet. Es ist ihm klargeworden, was alles in ihm steckt: „Ich habe das Schreiben von Stücken als Leidenschaft entdeckt.“

Was seine Karriere möglicherweise beflügeln könnte, elektrisiert ihn geradezu: „Ich habe das Angebot für eine Rolle angenommen, die im Juni Teil eines Theaterstückes beim berühmten Edinburgh Fringe-Festival ist.“ Dieses habe schon vielen als Sprungbrett gedient, darunter der aus der Netflix-Fernsehserie „Fleabag“ bekannten und mehrfach ausgezeichneten Phoebe Waller-Bridge.

Douki ist Feuer und Flamme: „Diese einmalige Chance ist großartig, und meine Rolle als Bösewicht bietet viel Raum, Talent zu zeigen.“ Im Januar beginnen die Proben.

