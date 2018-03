Anzeige

„Bella Italia“ – so lautete gestern der Titel des Thementags eines deutschen TV-Senders. Wer mochte, konnte einen weniger bekannten Aspekt des dolce vita, also des süßen Lebens, das man Italienern gerne nachsagt, in Schriesheim erleben. Und zwar live. Im Mathaisemarkt-Festzelt genossen am Ende insgesamt über 600 Kampfsportfreunde neben Vino (Wein) auch Pugilato, nämlich Boxen aus Italien. Und welch eine Qualität die hochmotivierten Europameisterschaftshoffnungen der Eliteklasse U22 von südlich der Alpen mitbrachten!

„Tolle Kämpfe auf sehr hohem Niveau“ hat Uwe Hamann, der Präsident des Box-Verbands Baden-Württemberg (BVBW) aus Salem, schon am Freitag in der Schlossgartenhalle zu Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen gesehen. Dort hatte der Erststart beider Staffeln stattgefunden – und die Gästemannschaft die Nase vorne gehabt. Auch in Schriesheim reckte Hamann den Daumen nach oben, um anzuzeigen, dass es super lief: „Das war gute Werbung für den KSV.“ Und das, obwohl Team Deutschland in Schriesheim ebenso den starken Italienern unterlag.

Werner Kranz jubelt

Dennoch: „Es war sagenhaft“, jubelte Werner Kranz gestern, nachdem der 71-jährige Boxchef des gastgebenden Kraft-Sport-Vereins (KSV) den Kraftakt der Organisation erneut bewältigt hatte. „Die Kritiker der Boxmatinee aus dem Vorjahr, die zu Recht Kampfausfälle und teils niedriges Niveau bemängelt hatten, sind wieder voll des Lobes: Alle waren happy“, freut sich Kranz erleichtert.