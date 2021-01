Tradition mal anders

Normalerweise ist der Neujahrsempfang der Bergsträßer Grünen in Schriesheim ein gesellschaftliches Ereignis für die gesamte Region. Mandats- und Ehrenamtsträger kommen zusammen, Politprominenz schaut vorbei, wie zum Beispiel im Jahre 2019 die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock. Doch in Corona-Zeiten ist – verständlicherweise – vieles anders. Diesmal kann diese traditionelle Veranstaltung am Sonntag, 17. Januar, 18 Uhr, nur im Internet stattfinden, allerdings dennoch live.

Redner des Abends sind die Abgeordneten Franziska Brantner (Bundestag) und Uli Sckerl (Landtag) sowie Staatssekretär André Baumann. Darüber hinaus kommen Grußworte von den grünen Bürgermeistern an der Bergstraße, Hansjörg Höfer (Schriesheim) und Torsten Fetzner (Weinheim). Die Kreisvorsitzende Fadime Tuncer moderiert. -tin

Info: Livestream unter: www.gruene-neckar-bergstrasse.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021