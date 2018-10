Mit einem Jubiläumskonzert feiert der MGV Lyra Schriesheim am Sonntag, 28. Oktober, im historischen Zehntkeller sein 95-jähriges Bestehen. Als der Verein im März 1923 gegründet wurde, gehörten ihm 23 singbegeisterte katholische Männer an, die auch Gottesdienste mitgestalteten. Heute zählt der Chor 38 Sänger und ist ebenso wie seine Vorgänger dem Müßiggang nicht abgeneigt. Im Dritten Reich sangen die Männer nur im Verborgenen, während des Krieges war an eine Chorarbeit nicht mehr zu denken.

Nach dem Krieg übernahm Peter Kraft die Leitung des Vereins, der den Grundstein für dessen heutigen Erfolg legte. Es kamen und gingen Dirigenten, die alle dem Chor ihre Stempel aufdrückten. 1986 übernahm der Vollblutmusiker Alfons Burkhardt das Dirigat und führte die Aktiven von Erfolg zu Erfolg.

So gastierten die Sänger im Petersdom in Rom und gaben ein Gastspiel in der Kathedrale im spanischen Grenada. Weiter auf ihren Höhenflug begleitete und begleitet sie bis heute Chorleiter Frank Ewald, den sie im September 2000 verpflichteten, nachdem ihr langjähriger Dirigent Alfons Burkhardt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

95 Jahre Erfolg sollen mit einem Jubiläumskonzert gebührend gefeiert werden. Die Lyraner haben ihrer Musikaufführung das Motto „Tradition trifft Moderne“ gegeben und unter diesem Thema ihre Liedauswahl getroffen. In ihrem Programm sind traditionelle Lieder wie „Kein schöner Land“, aber auch Hits der „Bläck Fööss“ eingeplant. Die Sänger wollen auch mit moderner Literatur erfreuen, etwa mit „Glory Halleluja“, und in vielen Sprachen singen, angefangen von Englisch über Italienisch bis zu Afrikanisch.

Sopranistin zu Gast

Für die Freunde der Klassik und der Oper haben sie die Sopranistin Yeani Lee, Meisterschülerin der Mannheimer Musikhochschule, für den Abend gewinnen können. Begleitet am Klavier von Mihaela Tomi, wird sie Arien aus Charles Gounod, Sergej Rachmaninov sowie ein Stück aus Eduard Künnekes Operette „Der Vetter aus Dingsda“ singen. Zur Freude des Vereins haben sich die Kurpfälzer Krummhornbläser bereit erklärt, beim Konzert mitzuwirken. Das Konzert findet am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr im Zehntkeller statt (Einlass 16 Uhr). Der Eintritt kostet 12 Euro. Vorverkauf bei Opus und Blumen Kimmel. greg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018