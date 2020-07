„Ich bin froh, dass in Schriesheim so viel gebaut wird,“ freute sich Bürgermeister Hansjörg Höfer in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Gerade hatte das Ratsgremium am Montagabend 15 verschiedene Bauanträge, Bebauungsplanänderungen und Genehmigungen verabschiedet, nahezu alle einstimmig. Ob Geräteschuppen oder Mehrfamilienhaus, ob Balkon, Gewerbeobjekt oder Doppelgarage, die Zustimmung erfolge in der Regel ohne größere Debatte. Allein ein geplantes Schwimmbad in Altenbach, ein Mäuerchen in einem Garten am Uzèsring an der B 3 sowie eine Bauvoranfrage für ein geplantes Wohnhaus auf dem Branich sorgten für kurze Diskussionen.

„Das schauen wir uns genauer an“, betonte Höfer, als er den Tagesordnungspunkt zur Errichtung des Schwimmbades in Altenbach im Abtsweg aufgerufen hatte. „Eigentlich ist nicht gegen das Schwimmbad zu sagen. Aber hält die Statik dort überhaupt?“, fragte sich nicht nur Stadtrat Christian Wolf (Grüne Liste). Auch eine Nachbarin des Projekts aus dem Ortsteil sowie weitere Ratsmitglieder stellten sich in der Sitzung diese Frage. „Die Topographie ist hier ziemlich steil. Die Statik ist hier nicht ohne, das sollten wir überprüfen“, warnte Karl Reidinger (CDU). Und sein Kollege Hans Beckenbach (Freie Wähler) fragte: „Trägt die Hanglage hier 25 Tonnen Schwimmbad?“. „Ich gehe davon aus, dass das hält“, meinte Ulrike von Eicke (FDP).

Die Stadtverwaltung ist der Ansicht, dass sich das ins Erdreich eingebaute Schwimmbad mit sechs auf drei Metern Größe aus Glasfaser nicht störend auf die Umgebung auswirkt. Es soll jetzt aber ein Abstand von 2,50 Meter, obwohl nicht vorgeschrieben, zum Nachbargrundstück eingehalten werden. Kein Problem bei der Genehmigung gibt es mit einem Schwimmbad im Bollengrubweg. „Hier ist alles topfeben“, sagte Hansjörg Höfer. Und: Der Wunsch nach einem eigenen Schwimmbad sei derzeit bei den Bürgern „extrem hoch“.

Nacharbeiten nötig

Ein „toskanisches Mauerstück“ mit einer Höhe von zwei Metern sorgte ebenfalls für eine kurze Debatte im Ausschuss. Im Prinzip waren alle dafür, die Einfriedung am Uzèsweg zu genehmigen, allerdings sollte damit kein Präzedenzfall geschaffen werden. Denn laut Bebauungsplan sind hier solche Mäuerchen nur bis zu einer Höhe von maximal einem Meter zulässig. „Man sollte den Leuten nicht verwehren, wenn sie von der Straße nicht eingesehen werden wollen“, sagte Christian Wolf (GL). „Ich empfinde das hier an der B 3 eigentlich gar nicht so hoch, wir sollten das ermöglichen“, betonte Andrea Diehl (CDU). Und Jutta Becker (FW) erklärte: „Sieht nett aus, außerdem werden dadurch keine Nachbarn beeinträchtigt.“ Allerdings sollten hier jetzt nicht rechts und links hohe Mauern entstehen. „Wir müssen hier auch künftig Einfluss nehmen können, sonst baut hier bald jemand ein großes Metalltor ein“, warnte Frank Spingel (CDU).

Noch mal nacharbeiten müssen Bauherr und Architekt bei einem Wohnhaus, das am Hang auf dem Branich im Blütenweg entstehen soll. Nach einer Ortsbegehung waren sich die Ausschuss-Mitglieder einig, dass die Größe des Projekts nach der Bauvoranfrage hier nicht in die Landschaft passt. „Optisch sehr anspruchsvoll, aber das Gebäude ist zu massiv“, kritisierte nicht nur Christian Wolf (GL). Der Bereich hier am Blütenweg sei damit „überfordert“. Über die Anzahl der geplanten Geschosse und die Baulänge müssten noch Gespräche geführt werden, so die einhellige Meinung im Ausschuss.

