Trampolinspringer kommen fast bis an die Hallendecke

Der Tag stand ganz im Zeichen des Sports: Sport für Kinder, für Schüler und sportliche Betätigungen für Jedermann, wenn auch nur zum Ausprobieren. Mit diesem Fitnesstag in der Mehrzweckhalle wollte der TV Eltern und Unentschlossenen bei Kaffee und Kuchen demonstrieren, welchen Spaß es Kindern macht, sich sportlich auszutoben, welche Angebote der TV in seinem Gymnastikprogramm hat, und damit wollte der Verein natürlich auch Werbung in eigener Sache machen.

Moderiert wurden die turnerischen Vorführungen von Marietta Großkopf. Nach einer kurzen Begrüßung und einem „Warm-up“ stürmten die Kleinen die Halle und balancierten auf einer Wippe. Sie mussten keine Angst haben, denn eine helfende Hand war immer in Reichweite. Mit Schwung kletterten sie auf den Stufenbarren, rutschten gemächlich über eine Rutsche und kamen auf der dort liegenden Matte an.

„Hilfe die Löwen sind los“, raunte es durch die Halle, als Erstklässler in ihren Löwenkostümen Kunststücke am Barren vorführten. In Windeseile räumten viele Helfer Matten ab, brachten die Turngeräte in die richtige Position und stellten darunter wieder die Matten. Besondere Freude machte es den Jungen, auf dem Trampolin Sprünge hinzulegen, die fast bis an die Hallendecke reichten. Den vierjährigen Turnern sah man ihren Spaß und ihre Begeisterung beim Purzelbaum und Radschlagen an. Die Zweitklässler schwebten als Feen über den Schwebebalken.